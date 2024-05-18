Ailesi yüzünden bacaklarını kaybetmişti: Küçük çocuk yeni ailesi ile sevginin iyileştirebileceğini kanıtladı!
Tony Hudgell bebekken zor zamanlar geçirdi. Biyolojik ebeveynleri ona bebekken kötü davrandı ve bu da her iki bacağının kesilmesine yol açtı. Ancak Tony harika bir şey yaptı; yardım amacıyla yaklaşık 2,2 milyon dolar topladı. İşte, Tony'nin herkese ilham olan hikayesi...
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Tony hastalıklarla büyüyen bir çocuktu ve biyolojik ebeveynlerinin kötü muamelesi yüzünden iki bacağını kaybetti. Fakat bu Tony için bambaşka bir hayatın başlangıcı oldu. İşte, hayata dört elle sarılan Tony'nin ilham veren öyküsü...
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BEBEKLİĞİ ZOR DENEYİMLERLE DOLUYDU
Tony'nin hayatı çok sayıda zorluğun ortasında başladı: kırıklar, çıkıklar, organ yetmezlikleri, travma, şok ve iki uzvun kaybı. Biyolojik ebeveynleri Anthony Smith ve Jody Simpson, oğullarına kötü muamele etmeleri nedeniyle on yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Ancak Tony'nin ruhundaki yara, varlığını korumaya devam ediyordu. Yaşadığı sıkıntıdan olumlu bir şeyler çıkarmaya kararlı olan Tony, benzer zorluklarla karşılaşan diğer çocuklara yardım etmeye karar verdi.
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2016 YILINDA EVLAT EDİNİLDİ
2016 yılında Paula ve Mark Tony'yi evlat edinerek ona sarsılmaz bir destek sağladılar. Birlikte Tony Hudgell Vakfı'nı kurdular ve kendilerini Tony'nin hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaya adadılar.
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Geçen üç yıl boyunca Tony, hayatını kurtaran hastane için yorulmadan fon topladı. Protez uzuvlarının yarattığı zorluklara ve koltuk değneklerine bağımlı olmasına rağmen, 10 km'lik yürüyüşü tamamladı.
Tony, başkalarının hayatları üzerinde olumlu bir etki yaratma konusunda güçlü bir kararlılığa sahipti.
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HARI BUDHA MAHAR ZİYARET ETTİ
Tony'nin üvey annesi Paula Hudgell, Tony'nin, Everest'in zirvesine çıkan ilk çift diz üstü ampute olarak tarihe geçen Hari Budha Magar'dan sürpriz bir ziyaret almasının ne kadar derinden duygusal olduğunu ifade etti. “Hari de Tony gibi bir süper kahraman” dedi. “Ve bu, farklı yeteneklere sahip olmanın, neler başarabileceğinizi gösteriyor. Aklınıza koyarsanız her şeyi başarabilirsiniz.”
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Tony, Hari'ye olan hayranlığını dile getirerek, “ Everest'i yapmak istiyorum çünkü bunu yapan birini tanıyoruz, Hari. O da benden bunu yapmamı istedi.” Tony ayrıca İngiltere'nin en yüksek ve en göze çarpan zirvesi olan Scafell Zirvesi'ne daha zorlu rotayı tercih ederek tırmanma planlarını da açıkladı.
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BRİTANYA İMPARATORLUĞU MADALYASI ALAN EN GENÇ KİŞİ
Tony'nin yolculuğu, cesur hedefler belirleyerek zorlukların üstesinden gelmek için bir ilham kaynağı oluyor. Henüz 9 yaşındayken Tony'nin çocuklara kötü muameleye karşı daha sert cezalar verilmesini savunması, Britanya Kralı tarafından Britanya İmparatorluğu Madalyası ile ödüllendirilmesine yol açtı.
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Paula, “Bu çok hoş, çünkü başka hiçbir çocuğun onun gibi acı çekmesini istemiyor. Onunla çok gurur duyuyorum ve bu onun için harika bir miras.” Tony'nin ödülü öğrendiğinde gurur duyduğunu ve çok heyecanlandığını da belirtti.
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Tony, 2020'de Britanya'nın Gururu ödülünü alarak ilham kaynağı statüsünü daha da güçlendirdi. Her şeye rağmen iyileştirme, yardım etme, ilham verme ve hatta Everest'i fethetme konusundaki kararlılığı, cesaret ve azmin her türlü engeli aşabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Facebook