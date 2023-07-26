2023 YKS tercih kılavuzu: YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran tarihleri arasında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulandı. Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanırken, gözler YKS tercih tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuz ile, YKS tercih tarihleri ve sürece ilişkin tüm merak edilen sorular yanıt buldu. İşte 2023 YKS tercih tarihleri...
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YKS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açılanmasının ardından, tercih tarihleri adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Üniversite adayları, YKS taban puanları doğrultusunda hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına tercih sürecinde ter dökecek. Peki, "YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.
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ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-08 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
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YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
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