Terazi mevsimi burçları nasıl etkiliyor? Bu tarihe dikkat!

KOÇ BURCUNA NE GELİYOR?

Koç, Terazi mevsimi, doğal özelliklerinize karşı antitetik bir dürtüyü de beraberinde getirir. Kavga başlatmak yerine onları çözüme kavuşturmak zorunda hissedebilirsiniz. Terazi enerjisi tamamen adaletin peşinde koşmakla ilgilidir, ancak yumruklarla ve sert sözlerle değil, etik ve diplomatik yollarla. Diplomatik kaslarınızı esnetin ve bu arenada nerede yetersiz kaldığınızı ortaya çıkarın.

Bu, kişisel ilişkilerinizi bağımsızlık ihtiyacınızla dengelemede karşılaştığınız engelleri aşmanın doğru zamanıdır. Öyle görünmese de, yanınızda insanlar olduğunda daha güçlü olursunuz. Arkadaşlarınızı etrafınızda toplayın ve her zaman yanınızda olmasanız bile onlara sizin için ne kadar önemli olduklarını gösterin.