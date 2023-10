Terazi mevsimi burçları nasıl etkiliyor? Bu tarihe dikkat!

TERAZİ SEZONUNUZDA NELER YAPABİLİR?

Herkese dikkat edin, Terazi sezonu geldi ve Teraziler her zamankinden daha da parlıyor. Bu sizin mevsiminiz, dolayısıyla sizi siz yapan her şeyi kucaklamanın zamanı geldi. Terazilerinizi parlatın, çünkü bu, hayatınızın her yönünü dengeye getirme mevsimidir. Kişisel yaşamınız ile profesyonel uğraşlarınız arasında yeni bir denge kurmaya yönelik çalışmak için yıldızlardan gelen enerjiye ve motivasyona sahip olmalısınız.

Ancak, kaybettiğiniz zamanı daha az üretken özelliklerinize harcamaktan kaçının. Kararsızlık, kendini beğenmişlik ve gölgelerin arasında saldırmayı bekleyen tencereyi karıştırma ihtiyacı. Normalde bunlardan kaçınmak kolaydır, ancak sezon boyunca en zorlu özellikleriniz bile destek alabilir.