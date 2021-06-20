Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pandemi nedeniyle ayrı kaldığı sahnelere 15 Temmuz'da Denizli konseri ile döneceğini söyleyen Teoman, "Yarı kapasite ile sahnelere başlayacağım. Harbiye Açıkhava'da dört tane konserimiz olacak. Bu dönemde ne kadar konser verirsek o kadar iyi diye düşünüyorum." dedi.

Yeni bir müzik grubu ile çalıştığını belirten Teoman, "Yeni bir grubum var, mümkün oldukça onlarla beraber çalışmak istiyorum. Orkestranın tam oturması, sahnelere alışmamız için zamana ihtiyacımız var. Sahnede çala çala grubu oturtacağız" diye konuştu.