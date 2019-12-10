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Temsa 23 Aralık'a kadar üretime ara verdi

Yerli otobüs üreticisi Temsa, 23 Aralık'a kadar üretime ara verdi. Şirketin söz konusu kararı stok fazlası gerekçesiyle aldığı ve üretime ara verilen sürede de stok sayımı yapacağı belirtiliyor. Üretim faaliyetinin askıya alındığı 13 günlük süre zarfında, çalışanların işlerine devam edeceği ve alınan kararın rutin bir işlem olduğu da edinilen bilgiler arasında

10.12.2019 - 16:44 | Güncelleme:
Temsa
HABERTURK.COM

Yerli otobüs üreticilerinden Temsa, 23 Aralık'a kadar üretime ara verdi. Sabancı Holding'in bir süre önce İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a sattığı şirketin, stok fazlası nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Son dönemde yurtdışına atılım hamlelerinde bulunan Temsa'nın, üretime ara verdiği 23 Aralık tarihine kadar stok sayımı yapacağı da edinilen bilgiler arasında.

 

Alınan kararın rutin bir işlem olduğu ve 13 günlük süre zarfında çalışanların işlerine devam edeceği aktarılıyor. 

YILDA 10 BİN ARAÇ ÜRETİYOR

1968 yılında Sabancı Holding bünyesinde faaliyete başlayan Temsa, 1987 yılında Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisine taşınmıştı. Şirketin yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

 

Sabancı Holding, geçtiğimiz Mayıs ayında Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi 182 milyon 693 bin TL karşılığında elden çıkarmıştı.

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