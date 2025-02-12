2020 yılı sonunda Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı çatısı altına giren Temsa, 2024 yılındaki performansıyla otobüs satışlarında son 10 yılın en yüksek satış hacmini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Verilen bilgiye göre, 2020-2024 arasını kapsayan 4 yıllık dönemde ise Temsa TL bazında cirosunu 20 katına çıkarırken, aynı dönemde dolar bazlı cirosunu yüzde 320, ihracatını da yüzde 655 artırdı.

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Temsa CEO’su Evren Güzel, ticari araç pazarının 2024 yılı performansı hakkında bilgi verirken, şirketin gelecek yol haritası konusunda da açıklamalarda bulundu.

GELİRLERİN YÜZDE 70'E YAKINI YURTDIŞINDAN

Son dönemde dünyada ve Türkiye’de faaliyet ortamını zorlaştıran çok sayıda gelişme yaşandığının altını çizen Evren Güzel, "Tüm bunlar ticari araç pazarı üzerinde de önemli etkiler bıraktı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’de toplam ticari araç pazarı 305 bin 291 adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ise bu sayı 316 bin 705’ti. Dolayısıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 5’lik bir küçülme söz konusu" dedi.

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Pazarın daraldığı, talebin ötelendiği bir konjonktürde Temsa’nın toplam satışlarını geçtiğimiz yıl ile aynı seviyede tutmayı başardığının altını çizen Evren Güzel, "Şehirler arası taşımacılık segmentinde ise yurt içi trafik kayıtlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 15’lik bir büyüme ortaya koyduk. 2024 yılında, Amerika pazarında yüzde 49, Fransa pazarında yüzde 32 ve Batı Avrupa pazarında yüzde 54 büyüyerek bu pazarlarda tüm zamanların en yüksek satış rakamlarını gerçekleştirdik. Fransa’da 6 bininci aracımızı teslim ettik" dedi.

Temsa’nın en önemli pazarlarından biri olan ABD’de tarihinin en önemli performanslarından birini ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Evren Güzel, “ABD’de TS 30-35, Avrupa ve Türkiye’de Prestij ürünlerimizle başarılı olduk ve fark yarattık. Kendi segmentinde; ABD gibi büyük bir pazarda yüzde 15 gibi bir pazar payına sahibiz. ABD, şüphesiz ki çok önemli bir pazar. Bizim büyümemizde kilit role sahip pazarlardan bir tanesi. Bizim ABD’de böylesine bir başarıya ulaşmamızın tek sebebi fiyattaki rekabetçiliğimiz değil. Müşteri odaklı yaklaşımımız, finansman çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimiz. Hepsi bir paket…

Kuzey Amerika’da kendi segmentlerinde tek Türk oyuncu olduklarını ve yüzde 15’e varan bir pazar payına ulaştıklarını da aktaran Güzel, "Kuzey Amerika ihracat büyümemizde kilit role sahip pazarlardan bir tanesi, odaklanmaya devam edeceğiz. Tüm bunların finansal sonuçlarımıza da büyük katkısı oldu. Ciromuzu TL bazında 15.2 milyar TL'ye, dolar bazında ise 462.1 milyona taşıdık. Böylece döviz bazında şirket tarihinin en yüksek cirosuna ulaştık. Bu dönemde gelirlerimizin yüzde 68’ini yurt dışından sağlarken, yüzde 32'sini ise Türkiye’deki operasyonlarımızdan elde ettik" diye konuştu. 2019'DA SATILDI, 2020'DE GERİ ALINDI Evren Güzel, Temsa'nın 2020 yılında Sabancı Holding tarafından yeniden satın alınması ile ilgili de detaylar paylaştı. 2020 yılının Temsa için tarihi öneme sahip bir yıl olduğunun altını çizen Evren Güzel, "2020 yılı Temsa’nın, hem Sabancı Holding-PPF Group ortaklığıyla yola devam ettiği hem de konkordatodan kendi rızasıyla çıktığı yıl. Dolayısıyla bazı rakamlarımızı 2020’den itibaren vermek buradaki ilerlemeyi görebilmek için de daha sağlıklı. Bu şekilde baktığımızda 2020-2024 arası dönemde ciro büyümemiz TL bazında yüzde 1871, dolar bazında ise yüzde 320. Aynı şekilde ihracattaki artış yüzde 655" rakamlarını paylaştı. REKLAM Sabancı Holding, 2019 Mayıs ayında teknolojik ve sektörel odaklanma stratejisinin bir parçası olarak Temsa'yı 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı. Ekim 2020'de ise, Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu yüzde 50-50 ortaklık yapısı Temsa'yı satın almıştı. Temsa'nın Sabancı tarafından yeniden satın alınmasının ardından o dönem açıklamalarda bulunan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Şirketimizi geçen sene yurt dışı menşeili bir yatırım fonuna sattık, satış sonrasında şirketin finansal durumuyla ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler Temsa’nın faaliyetlerini durdurmasına yol açtı. Kendi yarattığımız markaya karşı olan sorumluluğumuzun gereğince, sorunun çözümünde kalıcı bir rol üstlenmek istedik" diye konuşmuştu. KENDİ İHRACAT REKORUNU KIRDI Temsa’nın bugüne kadar yaklaşık 139 bin araç üretimi yaptığını, bunun da yaklaşık 17 bin adedinin dünyanın 70 ülkesine ihraç edildiğinin altını çizen Evren Güzel, "2024 yılında 296 milyon dolar ihracat ile şirket tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Araçlarımızda kendi teknolojilerimizin, tasarımlarımızın ağırlığının çok yüksek olması, net ihracat katkımızın da yüksek olmasını sağlıyor. 2024 yılında net ihracatçı pozisyonumuz da diğer rasyolarımıza benzer şekilde yine rekor seviyede gerçekleşti. Net ihracat katkımız 148 milyon dolar ile bir önceki yılı 5’e katlarken, önceki yıllardaki rekorumuzun da 3.5 katına ulaştı. Ülke ihracatına katkımızı kanıtlayan diğer bir veri de kilogram başı ihracatımız. Türkiye ihracat ortalamasında bu veri 2024 yılında 1,42 dolar olarak gerçekleşti. Bizim ise kilogram başı ihracatımız 19,26 dolar. Diğer bir ifadeyle, Türkiye ortalamasından 13,6 kat daha katma değerli bir ihracat yapıyoruz. Elektrikli araçlarda ise kilogram başı ihracatımız 31,15 dolar" dedi.

'HEDEF 1 MİLYAR DOLAR CİROYA ULAŞMAK' 2024 yılında imza attıkları kulüp kredisinin de şirketin geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Evren Güzel, "Geçtiğimiz aylarda, 5 bankanın katılımıyla imzaladığımız yaklaşık 90 milyon Euro karşılığı TL tutarında kulüp kredisi ile 2020 yılında imzaladığımız yeniden yapılandırma anlaşmasından çıktık. Önümüzdeki dönemde, bu sözleşmenin de katkısıyla, uluslararası pazarlarda çok daha hızlı büyüyen, sıfır emisyonlu araçlardaki öncülüğünü pekiştiren, mobilite şirketine dönüşümünü hızlandıran bir Temsa göreceğiz. Türk ticari araç pazarında en düşük borçluluk oranına sahip şirketlerden biriyiz" dedi. TEMSA’nın bundan sonraki yol haritasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Evren Güzel, "Bizim hedefimiz, Temsa’yı bir otobüs, midibüs, hafif kamyon üreticisinin ötesinde bir mobilite markası olarak konumlamak. Bunun için stratejimizi dört temel sütun üzerine inşa ettik. Bu dört sütun; ‘Odak pazarlarda Coach ve Intercity segmentlerinde tercih edilen marka olmak’, ‘Pazar ihtiyaçlarına uygun özgün ve yenilikçi ürünlerle niş segmentlerde fark yaratmak’, ‘Şehir içi segmentinde iş birlikleri kurmak ve ekosistem oyuncusu olmak’, ‘Üretim merkezi ve geleceğin mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak’. Bu strateji ile birlikte vizyonumuz, sadece bir otobüs üreticisi olmak değil; küresel ayak izini kuvvetlendirmiş, sürdürülebilirlikte güçlü bir oyuncu olarak 1 milyar dolarlık ciro seviyesine ulaşmak" şeklinde konuştu. 'HALKA ARZA DAHA ZAMAN VAR' Temsa’nın yakın gelecekte halka arz planı olup olmadığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Evren Güzel, "Bizim için büyük öneme sahip metriklerde son 4 yıllık dönemde çok büyük bir gelişme var. Bizim için önemli olan bu sağlıklı finansal metrikleri tutarak, sürekli büyümeye devam etmek. Dolayısıyla, piyasaların durumundan bağımsız olarak, biz halka arz için önümüzde bir süre daha vakit olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, şeffaflık, kapsayıcılık, hesap verilebilirlik gibi halka açıklık kriterlerinde de çok önemli bir noktadayız. Bu alanlarda gelişime sürekli devam ediyoruz" dedi. 'ELEKTRİKLİLER DAHA PAHALI, AMA SAHİP OLMA MALİYETİ AVANTAJLI' Belediyelerin elektrikli toplu taşıma araçlarına mesafeli kaldığını kaydeden Evren Güzel, "Şu bir gerçek, elektrikli araçların satın alma maliyeti konvansiyonel araçlara göre çok daha yüksek. Ama sahip olma maliyeti olarak baktığımızda, çevresel etkileri bununla birlikte düşündüğümüzde, elektrikli araçlar özellikle şehir içinde çok büyük avantaj yaratıyor. Ama burada belediyelerimiz, satın alma maliyetini önceliklendirdikleri için çevreci konvansiyonel araçları tercih ediyor. Burada kamunun liderlik ettiği bir finansman stratejisi çok önemli. Bu aslında yerel yönetimlerin bu konudaki tutumunu da baştan aşağı değiştirebilecek bir öneme sahip" diye konuştu.

Güzel, elektrikli otobüsünü geliştirmesine paralel olarak, bu otobüslerde kullanılacak bataryaların geliştirmesini de firma içinde yaptıklarını söyledi. İstanbul’da kullanılan Deniz Taksi’lerin elektriklendirilmesinde de pay sahibi olduklarını belirten Güzel ,"Odağımıza aldığımız öncelikli sektörümüz olan marin sektörüne ek olarak, hem traktör, hem enerji depolama sistemleri uygulamalarında çözümlerimizi genişletiyoruz" dedi. TRUMP'IN TARİFELERİ FIRSAT OLABİLİR Temsa’nın en önemli pazarlarından biri olan ABD’de tarihinin en önemli performanslarından birini ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Evren Güzel şöyle devam etti: “ABD’de TS 30-35, Avrupa ve Türkiye’de Prestij ürünlerimizle başarılı olduk ve fark yarattık. Kendi segmentinde; ABD gibi büyük bir pazarda yüzde 15 gibi bir pazar payına sahibiz. ABD, şüphesiz ki çok önemli bir pazar. Bizim büyümemizde kilit role sahip pazarlardan bir tanesi. Bizim ABD’de böylesine bir başarıya ulaşmamızın tek sebebi fiyattaki rekabetçiliğimiz değil. Müşteri odaklı yaklaşımımız, finansman çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimiz. Hepsi bir paket." Evren Güzel, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife uygulamaları ile ilgili bir risk görüp görmediği sorusu üzerine, şimdiye kadar kendilerini etkileyen bir durum olmadığını belirterek, ancak uygulamaya alınacak çeşitli tarifelerin ileride risk olduğu kadar fırsat da barındırabileceğini, bu yüzden gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.