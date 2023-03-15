Nijeryalı şarkıcı Tems, bu yıl şampanya rengine dönen kırmızı halıda beyaz bir elbiseyle katıldı.
Geniş başlığıyla kendini hemen belli eden elbise, Tems'in seyirciler arasında oturmasıyla sosyal medyanın en çok alaya alınan kıyafetlerinden biri haline geldi.
Tems'in arkasında oturan seyircilerin sahneyi görememeleri, sosyal medyada bolca eprisi yapılan konu oldu.
Pazar gecesinden bu yana konuşulan elbiseyle ilgili Harper’s Bazaar'a açıklamalarda bulunan Tems, elbisesini "alışılmışın dışında" olarak tanımladı.