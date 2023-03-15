Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Tems, Oscar'ın en çok dalga geçilen elbisesi hakkında konuştu - Magazin haberleri

Tems, Oscar'ın en çok dalga geçilen elbisesi hakkında konuştu

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde giydiği beyaz elbisesiyle adından söz ettiren ama daha çok espri konusu olan Tems, kıyafeti hakkında ilk kez konuştu

Giriş: 15.03.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 95'inci Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan filmler ve sinemacılar, Türkiye saatine göre 13 Mart'ta belirlendi. Ünlü isimlerin adeta şıklık yarışına girdiği törenin yankıları hala sürüyor. Törenin en ilginç kıyafetlerinden birini giyen şarkıcı ve söz yazarı Tems, kıyafetiyle konuşulmaya devam ediyor.

  • Tems olarak tanınan 27 yaşındaki Temilade Openiyi, Rihanna'nın 'Black Panther: Wakanda Forever' filmi için yazdığı ve 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında Oscar adayı olan 'Lift Me Up' şarkısının yazımında yardımcı olan kişi olarak Oscar törenindeydi.

  • Nijeryalı şarkıcı Tems, bu yıl şampanya rengine dönen kırmızı halıda beyaz bir elbiseyle katıldı.

    Geniş başlığıyla kendini hemen belli eden elbise, Tems'in seyirciler arasında oturmasıyla sosyal medyanın en çok alaya alınan kıyafetlerinden biri haline geldi.

    Tems'in arkasında oturan seyircilerin sahneyi görememeleri, sosyal medyada bolca eprisi yapılan konu oldu.

    Pazar gecesinden bu yana konuşulan elbiseyle ilgili Harper’s Bazaar'a açıklamalarda bulunan Tems, elbisesini "alışılmışın dışında" olarak tanımladı.

  • "ELBİSE 'BEN BURADAYIM' DİYOR"

    "İki yıl önce olsaydı bu elbiseye 'Hayır' derdim ama bu benim ilk Oscar'ımdı ve 'Her şeyi yapacağım' dedim. Gerçekten günü en iyi şekilde değerlendirmek istedim" diyen Tems, "Bu elbise aynı zamanda yaptığım işi ve etrafımdaki insanları kutlamanın bir yoluydu, ülkemi kutlamak, köklerinden geldiğim insanları kutlamak içindi. Bu elbise 'Evet, evet, ben buradayım' diyor" ifadelerini kullandı.

  • "ELBİSEYİ TEMS'TEN BAŞKASI GİYEMEZDİ"

    Tems'in stilisti Dunsin Wright, "Bu yılın başında Tems bana yeni bir döneme girdiğini söyledi. Zihnimde Oscar için dört dörtlük bir kıyafet düşündüm. Oldukça zarif ama güçlü hissettiren ve onu havalı gösterecek bir kıyafet istedik. Lever Couture'ün Tokyo defilesindeydim ve onlarla çalışmak istedim. Elbise, vurgulu bir seçenekti ama bu elbiseyi biri giyecekse bunun Tems olması gerektiğinden emindim. Çok zarif ve kendinden emin biri. Her parçayı kendisinin yapıyor" diye konuştu.

    Fotoğraflar: Splash News

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.