Elektronik para kuruluşu Pay Fix, koronavirüsün insanların alışveriş, tüketim ve ödeme araçları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için bir araştırma yaptı. Buna göre, Covid-19 salgın sürecinde Türkiye´de kartlı ödeme tercihleri geçen yıla göre 3 kat arttı. Bunun yanı sıra ATM´lerden nakit çekim oranı ise yüzde 14 düştü.
Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Yazgan, müşterilerin değişen alışkanlıklarına dair gözlemler yaptıklarını söyleyerek araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Yazgan, elle temas edilen kâğıt paranın, plastik kartların, ATM´lerin ve pos cihazlarının, virüs tehdidi yüzünden insanların tedirginlikle kullandığı ödeme araçları haline dönüştüğünü dile getirdi.
ÖDEME TERCİHLERİ DEĞİŞTİ
Koronavirüs sürecinde temassız finansal teknolojilerin ön plana çıktığını belirten Yazgan, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sözcüsünün geçtiğimiz günlerde "temassız ödeme yöntemlerini tercih etmek daha iyi bir fikir" sözleri nakitsiz bir ekonominin pratikliğinin yanında sağlık için de en uygun model olduğunu göstermektedir. Türkiye´de ise bu süreçte nakit yerine temassız ödemeleri tercih edenlerin sayısında hızlı bir artış gözlendi. Kartlı ödeme tercihleri geçen yıla göre 3 kat artmış durumda. Bunun yanı sıra ATM´lerden nakit çekim oranı ise yüzde 14 düşmüş durumda. Temassız ödemeye ise ilgi, salgın sürecinde geçtiğimiz senelere oranla 3 kat arttı" dedi.
"2 MİLYON KART İLK KEZ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ İÇİN KULLANILDI"
İnternetten alışveriş yapma seçeneğinin, evde kalma zorunluluğu ile daha çok tercih edildiğini vurgulayan Yazgan, "BKM verilerini baz alarak yapmış olduğumuz araştırmalarda, 2 milyon kartın ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü. Pandemi döneminde 5 milyon kart ise, internetten ödemeye açıldı. Alışverişlerde mobil cihaz kullanımı da ciddi oranda arttı" diye konuştu.
YENİ NESİL ÖDEME SİSTEMİ; DİJİTAL CÜZDAN
İnsanların yaşam şeklini, iş hayatını ve ödeme alışkanlıklarını değiştiren koronavirüsle gelen gelişmelere hızlıca uyum sağladıklarını söyleyen Yazgan, "Bu kapsamda dijital cüzdan ile müşterilerimize internet üzerinden birkaç saniyede hesap açacak kadar kolay ve cep telefonu ile her yere taşıyabileceği, pratik bir ödeme hizmeti sunuyoruz. Bilgisayardan ya da mobilden yaptığımız temassız dijital ödemeler, artık gündelik hayatımızın rutin davranışları haline çoktan geldi. Dünyanın yaşadığı Covid-19 salgını ile yeni nesil ödeme sistemleri, dijital cüzdanlar ve dijital ödeme sistemleri yarının dünyasının artık kaçınılmaz bir gerçekliğidir" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!