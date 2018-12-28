Antalya'da, iş makinesi tamircisi Fevzi Gürün (34),telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Erkan Büyükdeğirmenci tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Gece yarısı Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan Fevzi Gürün, daha önce birlikte çalıştığı Erkan Büyükdeğirmenci ile henüz bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. DHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından Gürün'ün evinin önü için randevulaşan ikili, buluştuklarında da tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Büyükdeğirmenci, Gürün'ü kalbinden, ayağından ve göğüs bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

ISPARTA'DA YAKALANDI

Olay sonrası Büyükdeğirmenci kaçarken, Gürün ise çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Fevzi Gürün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ise Erkan Büyükdeğirmenci'yi Isparta'da yakaladı. Gözaltına alınan Büyükdeğirmenci, sorgulanmak üzere Antalya'ya, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.