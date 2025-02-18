Teksüt'e Antep peyniri cezası: Coğrafi işareti usulsüz kullanmış

Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt, coğrafi işaret ihlaliyle gündeme geldi. ’Antep Peyniri’ adı altında piyasaya sürdüğü ürünün tescilli olmadığı ortaya çıkan firma, tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle ağır bir ceza ile karşılaştı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt’ün coğrafi işaretle korunan ’Antep Peyniri’ ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiğini belirledi. Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.

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’ANTEP PEYNİRİ’ İFADESİ TÜRK GIDA KODEKSİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNU’NA AYKIRI

Kurul ayrıca, ürünün tanıtımında ’Antep Peyniri’ ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına hükmetti.

Bu gelişme, süt ve süt ürünleri sektöründe büyük yankı uyandırırken, yetkililer tüketicilere aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve coğrafi işaretli gıdalarda orijinalliğe dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

"REKLAM KURULU TARAFINDAN UYGULANAN CEZA SADECE İSİM HAKKININ KULLANIMIYLA İLGİLİ"

Şirket'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Teksüt Antep Peyniri isimli ürüne yönelik reklamlarda, 6502 sayılı Kanun'un 61’inci maddesine aykırılık uyarınca 16.01.2025 tarihinde reklam kurulu kararıyla idari durdurma ve para cezası kesilmiştir. Konuya neden olan Teksüt Antep Peyniri ile ilgili olarak Teksüt, 2004 yılında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Gıda Üretim Sertifikası ile Antep peyniri usulüne uygun olarak işletmemizde üretimi gerçekleştirilmiştir. Türk Patent Enstitüsü’nden de 22.10.2013 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle 13.06.2024 tarihine kadar marka tescili almıştır.

Zaman içerisinde coğrafi işaret kapsamına giren Antep Peyniri, ürün tanıtım çalışmaları kapsamında incelemeye tabi tutulmuş ürün görseli ve adında Antep Peyniri ibaresine yer verildiği için Reklam Kurulu tarafından idari para cezası uygulanmıştır.

Teksüt olarak konu ile ilgili gelişmeler değerlendirilerek ilgili kurumun kararına uyulmuştur. “Teksüt Antep Peyniri” ürününün Coğrafi İşaret kapsamındaki hassasiyete, reklam ve tanıtım çalışmaları özelindeki kurallara uyulmuş ve ürün pazardan çekilmiştir. Kurumumuza uygulanan idari para cezası ürünün içeriği, üretim metodu veya hijyenle ilgili olmayıp sadece isim hakkının kullanımıyla ilgilidir.

Tamamen tescil ve coğrafi işaret kuralları kapsamında gelişen süreç ile ilgili kamuoyunu bilgilendiririz. "