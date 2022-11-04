Teknolojinin geldiği nokta!

YÜRÜMEYİ 250 KAT ARTIRAN AYAKKABI
ABD merkezli Shift Robotics şirketindeki robotik mühendisleri, insanların yüzde 250 oranında daha hızlı yürümesini sağlayacak bir ayakkabı tasarladı.
Ayakkabılardaki 8 tekerlek, kişinin dengede kalmasını sağlarken bacak hareketlerini algılıyor ve yürüyüşün hızlanmasını veya yavaşlamasını sağlıyor.
ROBOT YUNUS
ABD merkezli mühendislik şirketi Edge Innovations, gerçekçi bir yunus robot tasarladı. Uzaktan kumandayla kontrol edilen robotun boyu 2.5 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu yeni nesil robotun, eğlence parklarında esaret altında yaşayan yunusların yerine geçebileceği düşünülüyor.
ROBOT KAMPLUMBAĞA
Yale Üniversitesi araştırmacıları şekil değiştiren uzuvlara sahip yeni bir amfibi kaplumbağa robotu yarattı. Böyle bir robotun kullanımları arasında okyanus çiftçiliği, dalgıç desteği ve kıyı ekosistemlerinin izlenmesi yer alıyor.
TESLA'NIN İNSANIMSI ROBOTU
Tesla CEO'su Elon Musk, Eylül ayında insansı (humanoid) robotu" Optimus'u tanıttı. Prototip robot ABD'de yapılan tanıtımda sahneye çıkarak, el salladı.
Robotun bir kutu taşıdığı, bitkileri suladığı ve Tesla fabrikasındaki metal çubukları taşıdığı görüntüler de seyircilere izletildi.
İKİ AYAKLI ROBOT
Oregon State University College of Engineering'de icat edilen ve OSU spinout şirketi Agility Robotics tarafından üretilen iyi ayaklı robot Cassie, 24.73 saniyede 100 metre koşarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.
1 milyon Dolarlık bir hibeyle ve 16 ayda geliştirilen Cassie herhangi bir kamerayla desteklenmeden "kör" bir şekilde koşuyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan robot, dünyanın ilk iki ayaklı ve koşmayı-yürümeyi öğrenebilen robotu.
İNSANIMSI ROBOT AMECA
Engineered Arts tarafından yapılan insanımsı robot yalnızca laboratuvarda değil, gerçek dünyada da eylemde kalacak şekilde üretildi. Videodaki robotun ismi Ameca.
ROBOT KÖPEK SPOT
Amerikan robot şirketi Boston Dynamics’in robot köpeği Spot uzaktan kontrol edilebiliyor. Spot, arazide benzeri görülmemiş bir hareketlilik ile gezinen, rutin inceleme görevlerini ve veri yakalamayı güvenli, doğru ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan çevik bir mobil robot.
MANİKÜR ROBOTU
Clockwork, insanları gündelik görevlerden kurtaran robotlar üretiyor. Bunlardan biri de manikür robotları. Robot, bir insanın yapamayacağı kısa süreler içerisinde tırnaklara oje sürebiliyor.
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