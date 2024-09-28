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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST Adana için geri sayım - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST Adana için geri sayım

        Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl Adana'da teknoloji severlerle buluşmak için gün sayıyor. 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek olan bu etkinliğe günler kaldı. Adana, tarihinde ilk kez TEKNOFEST'in ev sahipliğini üstlenirken, milyonlarca teknoloji tutkunu bu buluşmada bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:33
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        TEKNOFEST Adana için geri sayım
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        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji devlerinin, üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen TEKNOFEST, Adana’da düzenleniyor.

        TEKNOFEST Akdeniz kapsamında 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da düzenlenecek festivalde ilkler de yaşanacak.

        Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren deneyim alanında, geçmişin köklü bilimsel mirası ile günümüzün teknolojik başarıları buluşacak. Katılımcılar, Anadolu’dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital bir yolculuğa çıkacak.

        Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı ile katılımcılar, Çanakkale cephesinde Mehmetçik’in zorlu mücadelesini olağanüstü bir simülasyonla yaşayacak ve bu deneyimi bugünün teknolojisiyle harmanlanmış bir zafer alanında tamamlayarak kendilerini Tam Bağımsız Türkiye alanında bulacaklar.

        790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının katıldığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, genç yetenekleri buluştururken, 50 ana kategori ve 128 alt kategoride yarışan ekipler, geleceğin teknolojilerini şekillendirmek için kıyasıya mücadele ediyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren takımlar, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde bir araya gelecek. Dereceye giren takımlar Adana’da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak. Yarışma şampiyonları, ödüllerini almak için Adana’da gerçekleştirilecek festivalde sahneye çıkacak.

        Bu yıl ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, Türkiye’nin en başarılı teknoloji takımlarını buluşturacak. Adana Şakirpaşa Havalimanında 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek bu prestijli yarışta, büyük ödül olan 500 bin TL için mücadele yaşanacak. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı olan takımlar, final gününde yarışmaya hak kazanacak.

        Festivale katılacak ziyaretçileri alana ulaşım konusunda, belirlenen ring alanlarından toplu taşıma araçlarını tercih edebilecek. Ziyaretçiler alana online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

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