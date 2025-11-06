Habertürk
        Haberler Ekonomi Girişimcilik TeklifimGelsin 40 milyon dolar değere ulaştı - Girişimcilik Haberleri

        TeklifimGelsin 40 milyon dolar değere ulaştı

        2021 yılında kurulan kişiselleştirilmiş finansal platform TeklifimGelsin, Hedef Portföy bünyesinde kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni yatırım turunu duyurdu. Firma, 40 milyon değerleme üzerinden 4 milyon dolar ile yatırım turunu tamamladı

        Giriş: 06.11.2025 - 14:42 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:42
        TeklifimGelsin 40 milyon dolar değere ulaştı
        2021 yılından bu yana 1,7 milyon kayıtlı kullanıcıya hizmet veren TeklifimGelsin’e tohum aşamasında yatırım yapan Hedef Holding, şimdi de bünyesinde bulunan Hedef Portföy’ün kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimi bireysel yatırımcılarla buluşturdu. TeklifimGelsin, 40 milyon değerleme üzerinden 4 milyon dolar ile yatırım turunu tamamladı. Bu stratejik iş birliği, TeklifimGelsin’in finansal teknolojiler alanındaki konumunu güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

        Bu yatırımla birlikte 2026 yılı hedeflerini paylaşan TeklifimGelsin CEO’su İhsan Cem Zararsız, “Mevcutta kullanıcılarımıza sunduğumuz finansal çözümlere ek olarak, farklı finansal kuruluşlarla oluşturacağımız iş birlikleriyle kullanıcının finansman arayışının temeline ineceğiz. Kullanıcılarımıza daha fazla katma değerli çözümler sunmak için verinin gücünü yapay zekayla birleştireceğiz. 2026 sonunda 2,5 milyonun üzerinde kullanıcımızın bizim aracılığımızla finansal ihtiyaçlarını karşılamasını hedefliyoruz. Ana amacımız ivmeyi kaybetmeden, artan bir hızla ve ölçüm disiplinini koruyarak büyümek” dedi.

        İhsan Cem Zararsız, 4,5 yılda mevcut duruma gelmek için toplamda 1,3 milyon dolarlık yatırım aldıklarını ifade etti ve ekledi: “Her zaman ihtiyaçlarımızı ve büyümemizi gözeterek yatırım görüşmeleri gerçekleştirdik. Girişim sermayesi yatırım fonu süreci içerisinde de ilk etapta 40 milyon dolar değerleme üzerinden, 4 milyon dolarlık bir Seri-A yatırım turu gerçekleştirdik.”

        “GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ”

        Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ise, “TeklifimGelsin’e yaptığımız yatırım, Hedef Portföy olarak girişim sermayesi stratejimizin vizyonunu somutlaştıran önemli adımlardan biri. TeklifimGelsin ile 2022 yılından bu yana birlikte yürüyor ve girişimin ilk yatırımcıları arasında yer alıyoruz. İlk günden itibaren ekiple bir arada ilerlemek ve şimdi de Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu TeklifimGelsin girişim sermayesi yatırım fonunda yatırım toplama süreçlerini birlikte yürütmek, TeklifimGelsin’in geleceğine olan güvenimizi ve ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi gösteriyor.”

