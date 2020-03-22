22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika, yaklaşık iki hafta önce talep üzerine tekstil üretimini durdurup, antibakteriyel tulum üretmeye başladı.
Kapasitesini artıran fabrikada üretilen tek kullanımlık antibakteriyel tulumlar, Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor.
Fabrika sahibi Nuri Uluçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan talep üzerine 1500 metrekare alandaki fabrikasında tulum üretimi yapmaya başladıklarını söyledi.
Fabrikada çalışan sayısını artırdıklarını dile getiren Uluçay, "Şu anda eleman eksiğimiz var. Tek kullanımlık, halk arasında 'koronavirüs elbisesi' diye tabir edilen antibakteriyel tulumlar yapıyoruz. Dikimini yaptığımız tulumları şu anda Gaziantep'e gönderiyoruz. Yoğun talebi karşılamaya çalışıyoruz." dedi.
"GÜNLÜK 4 BİN TULUM ÜRETİYORUZ"
Fabrika İmalat Müdürü Hüseyin Arslan ise fabrikanın yaklaşık 7 aydır faaliyet gösterdiğini söyledi.
Yaklaşık iki hafta öncesine kadar askeri kıyafetler diktiklerini belirten Arslan, "Koronavirüsün yaygınlaşmasının ardından tek kullanımlık tulumların dikimine başladık. Şu anda tuluma yoğun talep var. İki haftadır üretim yapıyoruz. Günlük 4 bin tulum üretimi söz konusu. Fabrikada çalışan sayı 70'ten 100'e çıkarıldı. Taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Arslan, talebi karşılamak için mesai saatlerini 8'den 12 saate çıkardıklarını kaydetti.
Fabrikada koronavirüs tedbirlerine de son derece dikkat ettiklerini anlatan Arslan, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uyduklarını sözlerine ekledi.
Fabrikada çalışan işçilerden Hacı Osman Arslan ise tulum siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık iki haftadır tulum dikiyoruz. Yoğun ama güzel zaman geçiriyoruz. Fabrikada oğlumla çalışıyorum. Evimize maddi anlamda katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!