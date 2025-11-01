TCMB'den döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL'ye dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025 olan süre 30 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı.

REKLAM advertisement1

Yapılan değişiklik ile TCMB, yurt dışından gelen dövizlerin TL'ye çevirilip kendisine satılması durumunda firmalara destek uygulamasını devam ettirecek.