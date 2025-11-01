Habertürk
        Tüm Haberler
        TCMB'den döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB'den döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre söz konusu desteğin süresi 6 ay uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 08:30 Güncelleme: 01.11.2025 - 08:30
        TCMB'den döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL'ye dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025 olan süre 30 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı.

        Yapılan değişiklik ile TCMB, yurt dışından gelen dövizlerin TL'ye çevirilip kendisine satılması durumunda firmalara destek uygulamasını devam ettirecek.

