        TCMB 3 elektronik para kuruluşunun faaliyetlerini geçici olarak durdurdu - Para Haberleri

        TCMB 3 elektronik para kuruluşunun bazı faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elektronik para ve ödeme hizmeti şirketleri Sipay, Vepara ve Fzypay'in bazı faaliyet izinlerini geçici olarak durdurdu

        Giriş: 29.10.2025 - 12:34 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:31
        TCMB'den 3 kuruluşa ilişkin karar
        TCMB’den yapılan açıklamada, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin bazı faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

        Alınan kararla, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve izinleri geçici olarak dudurulan şirket sayısı 9'a ulaştı.

        Konuya ilişkin Sipay'in sitesinde yer alan açıklamada "Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin TCMB tarafından alınan karar uyarınca 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur. Aynı karar uyarınca (a),(ç),(e),(f),(g) lisanslarımız kapsamındaki faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu süreçte, tüm işlemleriniz ve paranız güvence altındadır" denildi.

        Vepara sitesindeki açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

        "TCMB tarafından alınan karar uyarınca Kuruluşumuzun 6493 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunma yetkisi geçici olarak durdurulmuştur. Hesabınızdaki mevcut bakiyeyi kendi adınıza kayıtlı bir banka hesabına aktarabilir, alternatif olarak, soru ve destek taleplerinizi destek@vepara.com.tr adresine iletebilirsiniz."

        Fzypay ise açıklamasında "TCMB tarafından alınan karar uyarınca Kuruluşumuzun 6493 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunma yetkisi geçici olarak durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

