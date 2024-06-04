TCMB Başkanı Karahan: Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yaptı.

Karahan konuşmasında "Olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayıs ayında zirveye ulaştı, böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Karahan ayrıca "2023 hazirandan itibaren parasal sıkılaşma yapmaktayız enflasyon düşene kadar bunu korumakta kararlıyız " ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı ayrıca "Önümüzdeki dönemde toplam ticari kredi büyümesinde bir dengelenme bekleniyor" diye konuştu.