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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz TCL CES'te 60 XE NXTPAPER 5G akıllı telefonunu tanıttı - Teknoloji Haberleri

        TCL CES'te 60 XE NXTPAPER 5G akıllı telefonunu tanıttı

        Akıllı telefonlar, tabletler ve bağlantılı cihazlarda ekran konusunda öncü olan TCL, bugün CES 2025'te TCL 60 XE NXTPAPER 5G akıllı telefonunu tanıttı. Yeni model markanın en son NXTPAPER teknolojisinin yanı sıra yenilikçi NXTPAPER Tuşunu da içeriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:54
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        TCL, CES'te yeni akıllı telefonunu tanıttı
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        Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025'te TCL yeni akıllı telefonu 60 XE NXTPAPER 5G'nin tanıtımını yaptı.

        Mobil Telefon Birimi Genel Müdürü Jefferson Li açıklamasında, “Geçen yıl NXTPAPER Tuşunu telefonlara entegre etmemiz kullanıcılardan büyük beğeni topladı ve daha geniş çapta kullanım için güçlü bir kullanıcı talebin de beraberinde getirdi. Şimdi bu olmazsa olmaz teknolojiyi, dünyayı görme biçiminizi yeniden tanımlamak için öncü NXTPAPER teknolojimizi ve yüksek performanslı işlevselliği harmanlayan yeni TCL 60 XE NXTPAPER 5G ile Kuzey Amerika pazarına getiriyoruz” dedi.

        GÖZ KONFORU İÇİN ÖZEL TASARIM

        Yeni TCL 60 XE NXTPAPER 5G telefon, kullanıcıların günlük mobil kullanım ile ihtiyaçları için optimize edilmiş konforlu, sürükleyici okuma arasında sorunsuz geçiş yapmalarını sağlıyor. Kullanıcılar yeni NXTPAPER Tuşunu kullanarak Max Mürekkep Modunu zahmetsizce etkinleştirebiliyor, ekranı göz yorgunluğunu azaltmak ve maksimum göz konforu sağlamak için tasarlanmış bir e-mürekkep formatına dönüştürebiliyor.

        6,8'' FHD+ ekrana ve ultra hızlı 120Hz yenileme hızına sahip TCL 60 XE NXTPAPER 5G, sayfalar arasında gezinmeyi, uygulamalar arasında geçiş yapmayı, web sitelerinde gezinmeyi ve oyun oynamayı son derece akıcı ve pürüzsüz hale getirirken, gelişmiş konfor ve netliği garanti ettiği vurgulanıyor.

        Bu telefon görmeyi daha fazla korumak için, gözleri sağlıklı tutmak amacıyla kullanıcıya mola vermesi için hatırlatıcılar ve nazik uyarılar gönderen, daha güvenli ve daha sağlıklı ekran süresini güçlendiren yerleşik bir Göz Bakım Asistanına da sahip. Düşük ışık koşullarında, TCL 60 XE NXTPAPER 5G'deki gelişmiş Gece Işığı Modu, başkalarını rahatsız etmeden okumanızı aydınlatmak için otomatik olarak nazik, göz dostu bir parıltıyı etkinleştiriyor. Ayrıca, akıllı Gece Dostu Ekran ortam ışığına uyum sağlayarak gözlerinizi koruyor ve loş ortamlarda bile rahat bir izleme imkânı sunuyor.

        YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZELLİKLER

        Markanın bu yeni modeli aynı zamanda yapay zekâ özellikleriyle de öne çıkıyor. Metin Asistanı çeviri, özetleme ve yeniden yazmayı kolaylaştırarak hem okuyucuları hem de yazarları güçlendiriyor. Yazma Asistanı özelliği, davetiyeler ve e-postalardan iş özetleri ve ana hatlara kadar her şeyin hazırlanmasına yardımcı oluyor. Bu arada Sesli Not; toplantılara, seminerlere ve herhangi bir çevrimiçi veya çevrimdışı etkinliğe katılan kullanıcılar için yapılan konuşmaları kaydediyor, yazıya döküyor ve özetliyor. En yeni TCL 60 XE NXTPAPER 5G telefonun bu çeşitli işlevleri, uzun vadeli görsel sağlığı desteklemeye odaklanmasıyla birleştiğinde, hızla dijitalleşen dünyamızda benzersiz bir şekilde sağlıklı, çok yönlü ve üretken bir dijital çözüm sunduğu belirtiliyor.

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