TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalar tarafından döviz banknotların kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bir açıklamada bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankaların döviz banknotlarının kabulüne başladığı vurgulandı.

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Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır" denildi.

Sahte dolarda neler yaşandı? Haberi Görüntüle ÇALIŞMALAR 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI TTB, bundan tam 1 ay önce, 28 Kasım tarihinde sahte döviz banknotlarına ilişkin açıklamada bulunmuştu. TTB'den o dönem konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, bankacılık sektörünün ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalıştığının altı çizilmişti.