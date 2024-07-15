Tarkan'ın kızı Liya okula başlıyor: Kızımın büyümesini istemiyorum
Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Tarkan, kızı Liya'nın doğum gününe özel duygusal bir yazı yayımladı. "Liya'cığım 6 yaşını doldurdu" diyen şarkıcı; "Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor" ifadelerini kullandı
- 1
Tarkan, Pınar Dilek ile 2016'da evlenmiş, çiftin kızları Liya da 2018'de dünyaya gelmişti.
Tarkan, kızı Liya'yı kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı.
- 2
Zaman zaman kızı ile keyifli anlarını paylaşan hatta Liya için bir zaman tütü bile giyen Tarkan, kızı Liya'nın doğum gününe özel duygusal bir yazı paylaştı.
- 3
"YILLAR HIZLA GELİP GEÇİYOR"
Meslektaşlarının aksine kızı Liya'nın yüzünü şimdiye kadar hiç göstermeyen Tarkan, aile fotoğraflarını şu sözlerle yayımladı: Canım ve canımdan öte canım... 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bugünlerde duygusalım anlayacağınız.
-
- 4
"ÇOCUKLARINIZLA BOLCA ZAMAN GEÇİRİN"
Tarkan daha sonra anne ve babalara şu sözlerle seslendi: Sevgili ebeveynler çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin. Çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin.