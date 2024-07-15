Tarkan'ın kızı Liya okula başlıyor: Kızımın büyümesini istemiyorum

"ÇOCUKLARINIZLA BOLCA ZAMAN GEÇİRİN"

Tarkan daha sonra anne ve babalara şu sözlerle seslendi: Sevgili ebeveynler çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin. Çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin.