Tarımsal girdi fiyatları 2022'de yüzde 103 arttı

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TÜİK Aralık 2022 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE'de aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103.14 artış gerçekleşti.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Aralık 2022:

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0.33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3.64'lük artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 94.35, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 104.42 yükseliş kaydedildi.

Aralık ayında yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33.98 ile veteriner harcamaları ve yüzde 42.63 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 120.60 ile bina bakım masrafları ve yüzde 117.81 ile hayvan yemi olarak sıralandı.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Aralık 2022 :



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