Tarımdaki kadın girişimcilere destek

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Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Migros ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ kapsamında dört yıldır düzenlenen kamp çalışması 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Genel ekonomiden tarıma, finanstan, gıda güvenliği ve markalaşma süreçlerine kadar geniş bir yelpazede birçok konunun ele alındığı iki günlük kampa, tarım sektöründe en az bir, en çok üç yıldır faaliyet gösteren 65 kadın girişimci katıldı.

Kampın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından, Finansal Kaynaklar ve Finansa Erişim ile Tarımda Yeni Pazarlar konulu oturumlar düzenlendi. İkinci günde ise Liderlik, Marka Olmak, Tarım Hukuku ve Coğrafi İşaretler Patent, Kalite Süreçleri, Sürdürülebilirlik, Finansal Yönetim, Tarım Teknolojileri, Satış Teknikleri başlıklı oturumlarda alanında uzman isimler kadın girişimcilere detaylı bilgiler aktardı. Programın sonunda girişimci kadınlara ilham vermek amacıyla gerçekleştirilen Rol Model oturumunda, tarım sektöründe başarılı olmuş kadın girişimciler öykülerini anlatarak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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'KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK'

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, kapanış töreninde yaptığı konuşmada KAGİDER olarak tarım sektörüne çok önem verdiklerini vurguladı.

Bezircioğlu, "Tarım, kadın emeğinin en yoğun olduğu, buna rağmen en görünmez olduğu sektör. Dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43’ünü kadınlar oluşturuyor. Ancak kadınlar tarımsal üretimin temelini oluşturmasına rağmen eşit ve adil olmayan çalışma koşullarından dolayı kadın emeği ne yazık ki görünmüyor. Oysa tarımsal alanda kadınların güçlendirilmesi ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, özellikle de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye’de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir" dedi.

'ÜRETEN TÜM KADINLARIN YANINDAYIZ'

Toplantıya katılan Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinin, kadınların her alanda güçlenmesi ve ekonomiye katılmalarının teşvik edilmesinin öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu söyledi.

Baydur, "Programımıza katılan kadın girişimcilerin kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları öğretileri paylaşıyor, inovatif ve standartlarımıza uygun ürünleri Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz. Üreten tüm kadınların yanındayız. Özellikle bölgesel kalkınmanın sağlanması için kadın kooperatiflerinin desteklenmesi de önceliklerimiz arasında. Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın üreticilerimize kapımız her zaman açık. Projemizle her yıl daha fazla kadın girişimcimizin markalaşarak ulusal pazara çıktığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Kadın girişimcilerimizle birlikte ekosistemimizi hep birlikte daha da büyüteceğimize inanıyorum” dedi.