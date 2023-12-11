Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski kasırgası!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, ortaya koyduğu futbolla fark yaratmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran Polonyalı yıldız, henüz aralık ayı bitmeden geçen sezonki performansını solladı.
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9 milyon 750 bin euro karşılığında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri fazlasıyla karşıladı.
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Son olarak Beşiktaş derbisinde harika bir gole imza atan Polonyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla gol sayısını 11'e çıkardı.
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11 gole 26 resmi maçta ulaşan 24 yaşındaki orta saha, geçen sezonu şimdiden solladı.
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Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 40 resmi maçta 10 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
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Feyenoord'un kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Szymanski, bu sezon ise Fenerbahçelileri fazlasıyla mutlu etti.
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Fenerbahçe formasıyla attığı 11 golün yanı sıra 10 da asist yapan Szymanski, 21 gole direkt katkıda bulundu.
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