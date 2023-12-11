Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Trabzonspor
        TS
        26
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski kasırgası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski kasırgası!

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, ortaya koyduğu futbolla fark yaratmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran Polonyalı yıldız, henüz aralık ayı bitmeden geçen sezonki performansını solladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9 milyon 750 bin euro karşılığında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri fazlasıyla karşıladı.

        • 2

          Son olarak Beşiktaş derbisinde harika bir gole imza atan Polonyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla gol sayısını 11'e çıkardı.

        • 3

          11 gole 26 resmi maçta ulaşan 24 yaşındaki orta saha, geçen sezonu şimdiden solladı.

        • 4

          Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 40 resmi maçta 10 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

        • 5

          Feyenoord'un kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Szymanski, bu sezon ise Fenerbahçelileri fazlasıyla mutlu etti.

        • 6

          Fenerbahçe formasıyla attığı 11 golün yanı sıra 10 da asist yapan Szymanski, 21 gole direkt katkıda bulundu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        'Bebe' polemiği
        'Bebe' polemiği
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        İşsizlikte hızlı düşüş
        İşsizlikte hızlı düşüş
        Neşter bekleyişi!
        Neşter bekleyişi!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Habertürk Anasayfa