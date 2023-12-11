Arjantin'de "Çılgın Javier" dönemi: Yeni devlet başkanı Javier Milei için yemin töreni düzenlendi

Milei yaptığı açıklamada, ülkesini onlarca yıllardır süren "çöküş ve gerilemeden" kurtarma sözü verdi ve "Berlin Duvarı'nın yıkılması dünya için trajik bir dönemin sonuydu, bu seçimlerde bizim tarihimizde bir dönüm noktasını temsil ediyor" dedi.