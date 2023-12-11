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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jean Onana, ligde sadece 12 dakika süre aldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jean Onana, ligde sadece 12 dakika süre aldı

        Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı kaldı. Bu oyuncular arasında Jean Onana da yer alıyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika süre buldu. Oyuncunun Beşiktaş'taki yıllık ücreti ise 1 milyon 200 bin Euro!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:53
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden ve zirveyle arasındaki puan farkı 14'e yükselen Beşiktaş'ta kadro yapılanmasına dair radikal kararlar alınmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        • 2

          Kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken oyuncu ise Jean Onana oldu.

        • 3

          Sezon başında Fransız temsilcisi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro'luk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş'a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı bırakıldı.

        • 4

          23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1'er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı. Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.

        • 5

          Yaklaşık 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra siyah-beyazlılardan alacağı yıllık ücret de 1.2 milyon Euro olacak. Sezonun neredeyse yarısının geride kaldığı bu dönem için Onana'nın hak edişi ise yaklaşık 600 bin Euro ederken Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş'a şu ana kadarki maliyeti ise 5 milyon Euro sınırına dayandı.

        • 6

          Onana, Beşiktaş'a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü aktarmıştı. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi.

          Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

        • 7

          Kamerunlu oyuncunun, siyah-beyazlılara transfer sürecinde görüştüğü Aboubakar da kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer aldı.

        • 8

          BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

          Beşiktaş; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

          Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

          "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir."

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