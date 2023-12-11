Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jean Onana, ligde sadece 12 dakika süre aldı

Onana, Beşiktaş'a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü aktarmıştı. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi.

Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.