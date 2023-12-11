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        Haberler Dünyadan Jada Pinkett Smith: Eşimin onurumu savunması evliliğimizi kurtardı - Magazin haberleri

        Jada Pinkett Smith: Eşimin onurumu savunması evliliğimizi kurtardı

        Jada Pinkett Smith, Oscar tarihine damgasını vuran tokat olayı hakkında konuştu. Pinkett; "Eşimin onurumu savunması, evliliğimizi kurtardı. Will Smith'ten ayrılıp, ayrılmayacağımı anlamaya çalıştığım onca yıldan sonra onu asla terk etmeyeceğimi anlamam o tokatla oldu. Bunu 'kutsal tokat' olarak adlandırıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 08:44 Güncelleme: 11.12.2023 - 08:44
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        • 1

          Will Smith, 2022'de Oscar'a tokat skandalıyla damga vurmuştu. Smith, Chris Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili şakasına bir hayli sinirlenmişti. Ardından sahneye çıkıp, "Karımın adını ağzına alma" diyerek Rock'a tokat atmıştı.

        • 2

          "EŞİMİN ONURUMU SAVUNMASI EVLİLİĞİMİZİ KURTARDI"

          Yaşanan olay uzun süre gündemden düşmezken, Jada Pinkett Smith konuyla ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.
          Daha önce o anın sorumluluğunun kendi omuzlarına düştüğünü hissettiğini ifade eden Pinkett, artık olayı 'kutsal tokat' olarak adlandırdığını belirtti. Jada Pinkett Smith, bunun çok şaşırtıcı bir nedenden dolayı gerçekleşmesinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi. Jada Pinkett Smith, eşinin onurunu savunmasının evliliklerini kurtardığını aktardı.

        • 3

          "ONU ASLA TERK ETMEYECEĞİMİ ANLAMAM O TOKATLA OLDU"

          Geçtiğimiz aylarda Will Smith ile 2016'da ayrıldıklarını ve yedi yıldır ayrı yaşadıklarını kamuoyundan sakladıklarını itiraf eden Jada Pinkett Smith, "İşler kötüye gittiğinde gerçekte nerede olduğunuzu gördüğünüz andır. Will'in yanından ayrılıp, ayrılmayacağımı anlamaya çalıştığım onca yıldan sonra onu asla terk etmeyeceğimi anlamam o tokatla oldu. Bu olmasaydı ilişkimizin nerede olacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "BUNU 'KUTSAL TOKAT' OLARAK ADLANDIRIYORUM"

          2022'deki Oscar gecesine neredeyse katılmayacağını söyleyen Jada Pinkett Smith, "Şimdi dönüp baktığımda gittiğime çok memnunum. Bunu 'kutsal tokat' olarak adlandırıyorum. Tokadın ardından pek çok olumlu şey geldi" şeklinde konuştu.

        • 5

          "BAZEN BİR KRİZ YAŞANMASI GEREKİR"

          Artık hiçbir zaman ayrılmayacaklarını düşündüğünü söyleyen Jada Pinkett Smith, "30 yıldır birlikteyiz. Yeni biri gelse bile ikimiz de hiçbir yere gitmiyoruz. Biz birbirini kollaması gereken ve her zaman da öyle kalacak bir aileyiz. Bazen bunu görebilmeniz için bir kriz yaşanması gerekir" açıklamasını yaptı.

        • 6

          "SONSUZA DEK BİRLİKTE OLACAĞIZ" DEMİŞTİ

          Jada Pinkett Smith, daha önce verdiği bir röportajda Smith ile evliliklerine devam edeceklerini ve sonsuza dek birlikte olacaklarını belirtmişti.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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