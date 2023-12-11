Jada Pinkett Smith: Eşimin onurumu savunması evliliğimizi kurtardı

"BAZEN BİR KRİZ YAŞANMASI GEREKİR"



Artık hiçbir zaman ayrılmayacaklarını düşündüğünü söyleyen Jada Pinkett Smith, "30 yıldır birlikteyiz. Yeni biri gelse bile ikimiz de hiçbir yere gitmiyoruz. Biz birbirini kollaması gereken ve her zaman da öyle kalacak bir aileyiz. Bazen bunu görebilmeniz için bir kriz yaşanması gerekir" açıklamasını yaptı.