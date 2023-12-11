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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı! - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

        Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, İtalya basınına açıklamalar yaptı. Mauro Icardi'nin performansına etkisine değinen milli yıldız, çok yönlü bir oyuncu olduğunu söylerken transfer mesajı ve adresi verdi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:49
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        • 1

          Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İtalyan Tuttomercato’ya röportaj verdi. İtalya’da top koşturmaya çok sıcak baktığını söyleyen yetenekli futbolcu, takım arkadaşı Mauro Icardi ile oynamaktan keyif aldığını da ifade etti. Kerem'in o sözleri...

        • 2

          Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkabilecek misiniz?

          "Tarihi bir adım atma şansımız var. Bu, kulüp ve taraftar için tarihi bir an. Kopenhag’la oynamak için sabırsızlanıyoruz. Final maçı gibi olacak. Zor maç olacak çünkü zorlu bir takım olduklarını gösterdiler ama biz de güçlüyüz. Hem de çok."

        • 3

          "ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCUYUM"

          Hangi formasyonda oynamak senin için daha uygun?

          "Ben çok yönlü bir oyuncuyum, bu da birden fazla taktiğe uyum sağlamamı ve farklı pozisyonlar oynayabilmemi sağlıyor. Sol dış oynadım, sağ dış da oynadım. 10 numara olarak da oynayabiliyorum."

        • 4

          ICARDI'NİN ETKİSİ...

          Icardi gibi deneyimli ve kaliteli oyuncularla oynamak gelişmek için ne kadar önemli?

          "Mauro’nun olağanüstü bir etkisi oldu, o ve diğer büyük oyuncular, benim ve diğerlerinin yanı sıra tüm kulübün gelişimini teşvik etti. Başkanın bu tür oyuncuları getirmesi bize inanılmaz bir destek verdi, ayrıca Mauro’nun varlığı sahada büyük işler yapabilme bilincine katkı sağlıyor."

        • 5

          "KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

          Kariyerinde daha ileri bir adım atmaya hazır mısın?

          "Zihinsel ve fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Son iki sezonda büyüdüm ve hala büyümeye devam ettiğimi hissediyorum. Dolayısıyla evet, kariyerimde bir adım atmaya hazırım."

        • 6

          "İTALYA HOŞUMA GİDERDİ"

          İtalya olabilir mi?

          "Kesinlikle evet. İtalya olağanüstü bir futbol, tarih ve gelenek ülkesi. Tutku dolu taraftarları, futbolun tarihini yazmış kulüpleri var. Serie A’da olağanüstü yetenekler ve çok yüksek bir seviye var. Şüphesiz büyüleyici bir lig ve orada oynamak hoşuma giderdi."

        • 7

          Kerem Aktürkoğlu'nu daha önce Lazio'nun yakından takip ettiği İtalya basınında haberleştiriliyordu.

        • 8

          Galatasaray'da bu sezon 26 maçta süre bulan başarılı futbolcu, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

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