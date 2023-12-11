Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 2 gence parkta kurşun yağmuru: Biri öldü, diğeri ağır yaralı - Güncel son haberler

        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!

        İstanbul'da, görgü tanıklarının ifadelerine göre, yüzleri maskeli 2 motosikletle gelen 4 saldırgan, parkta oturan iki genci kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda, 17 yaşındaki Ege Yenihayat, hayatını kaybetti. Arkadaşı Emin D., ise ağır yaralandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 11.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 17 yaşındaki Ege Yenihayat ile arkadaşı Emin D., parkta oturuyordu.

        2 MOTOSİKLETLİDEN KURŞUN YAĞMURU

        Görgü tanıklarının ifadelerine göre, parka, yüzleri maskeli 2 motosikletle dört kişi geldi. İddialara göre, dört kişi parkta oturan Ege Yenihayat (17) ile arkadaşına doğru silahla peş peşe ateş etmeye başladı. Dehşetin yaşandığı parkta, Ege Yenihayat ile arkadaşı Emin D., kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

        BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ AĞIR YARALI

        Motosikletli saldırganlar, kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin tanık olduğu olayla ilgili hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Emin D., ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

        GENÇLER ARASINDAKİ HUSUMET İDDİALARI

        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis, saldırıya uğrayan Ege Yenihayat ile karşı mahallenin gençleri arasında bir süre önce husumet yaşandığı iddialarını da araştırmaya başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ege Yenihayat
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Londra için korkutan 2060 senaryosu
        Londra için korkutan 2060 senaryosu
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        Habertürk Anasayfa