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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de annesini öldüren şüpheli: İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım

        İzmir'de annesini öldüren şüpheli: İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım

        İzmir'de annesini öldüren Barış Ç. ifadesinde, annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:56
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        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
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        İzmir'de annesi Fazile Ç.'yi (43) öldüren Barış Ç. (23), polisteki ifadesinde; annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki evde meydana geldi. Çok sayıda suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Barış Ç., annesi Fazile Ç.'ye sehpa ile saldırdı.

        Başına sehpa ile defalarca vurulan Fazile Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Barış Ç., olayın ardından bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası Hasan Ç.'nin (45) yanına gidip, annesini öldürdüğünü söyledi. Oğlu ile eve dönen Hasan Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞ

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Barış Ç., ifadesinde, annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi.

        Barış Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, o dönemde polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

        KIZI DA YANGINDA ÖLMÜŞ

        Öte yandan Fazile Ç.'nin 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızının öldüğü belirtildi.

        Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Ç.'nin o günden bu yana da psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Fazile Ç.'nin, oğlu Barış Ç. ile sürekli tartışma yaşadığı da öne sürüldü.

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