Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Cimbom, Manchester United karşısında aldığı bir puanla üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu. İşte Galatasaray'ın tur ve Avrupa ihtimalleri...
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.
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Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor. Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.
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CİMBOM NASIL TURLAR?
* Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için yarın Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.
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Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, yarın kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.
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* Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
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* Galatasaray yenilir, Manchester United ile Bayern Münih berabere kalırsa sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
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* Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.
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KOPENHAG SON 6 MAÇINDA BİR KEZ KAZANDI
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
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Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.