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        Haberler Sağlık Romanya’da doktorlar cesaret edemedi: Minik Mateo beynindeki tümörden Türkiye’de kurtuldu

        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi: Minik Mateo beynindeki tümörden Türkiye’de kurtuldu

        Romanya'da üç yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan 9 yaşındaki Mateo Ciocoiu'ya ülkesinde ameliyatın riskli bulunması gerekçesiyle müdahale edilemedi. Beyninde yaşamsal dokulara bitişik, riskli bölgede bulunan ve büyüme eğilimi gösteren tümörden Türk hekimlerinin doğru ve zamanında müdahalesiyle kurtulan minik Mateo, Türkiye'de hayata yeniden tutundu. Mateo'nun annesi Doina Ciocoiu, "Türkiye benim için ikinci ev oldu. Çocuğumu bana güven veren Türk doktorlarının eline teslim ettim. Doktorlar hızlı bir şekilde karar aldı ve müdahalede bulundu. Oğlumun sağlığına kavuşmasında hiç zaman kaybetmediler ve hayatını kurtardılar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:51
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        Romanya'da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
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        Romanya’da yaşayan 9 yaşındaki Mateo Ciocoiu, 2020 yılında çocukluk çağı tümörüne yakalandı. Ülkesindeki doktorların ‘Burada yapabileceğimiz bir şey yok, ameliyat çok riskli’ demesi üzerine 2021 yılında Türkiye’de ilk ameliyatını olan Mateo’nun beynindeki tümörün riskli bölgelerine bu ameliyatta da müdahale edilemedi. Araştırmalarını sürdüren anne Doina Ciocoiu, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen ve Op. Dr. Evren Yüvrük ile iletişime geçti. Büyüme riski gösteren ve beynin tehlikeli bir bölgesinde bulunan tümör için ikinci kez ameliyat masasına yatan minik Mateo, Türk hekimlerin doğru ve zamanında müdahalesiyle Türkiye’de sağlığına kavuştu.

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        ANNE DOİNA CİOCOİU: TÜRKİYE BENİM İÇİN İKİNCİ EV OLDU

        Türkiye’de yeni bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Anne Doina Ciocoiu, hastalık sürecini şöyle anlattı: “Önce bir kriz anı yaşadık. Mateo 2 dakikaya yakın bir süre hareketsiz kaldı, dudakları morarmış bir haldeydi, hiç konuşmuyordu ve bir anda terlemeye başladı. O an çok korktuk ve çocuğumun yaşadığı kriz sonrası Romanya’da hastaneye gittik. Hastanede yapılan tetkikler sonrası Mateo’nun beyninde tümör olduğunu öğrendik. Türkiye benim için ikinci ev oldu. Tümör teşhisi konulduktan sonra internet üzerinden araştırmalara başladık ve Türkiye’ye gelme kararı aldık. Türkiye ile iletişime geçtiğimizde süreç çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Türkiye’deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık. Bu anlamda Romanya’dan oldukça farklıydı. Doktorlar hızlı bir şekilde karar aldı ve müdahalede bulundu. Oğlumun sağlığına kavuşmasında hiç zaman kaybetmediler ve hayatını kurtardılar. Doktorlara ve hastanede çalışan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Türkiye’ye geldik ve bizim için yeni bir başlangıç oldu. Çocuğumu bana güven veren Türk doktorlarının eline teslim ettim. Şu anda çok mutluyum çünkü Mateo sağlığına kavuştu. Yaşadığımız sıkıntılar geride kaldı” diye konuştu.

        PROF. DR. ÖNEN: TÜMÖR KISMINDA BÜYÜME SAPTADIK

        Mateo’nun beynindeki tümörde büyüme saptadıklarını söyleyen Prof. Dr. Önen, “Hasta bize geldiğinde genel durumunda çok ciddi bir sıkıntı yoktu. Ancak daha önce ciddi bir epileptik nöbet nedeniyle tanısı konulmuş, ardından beyin tümörü saptanarak başka bir merkezde ameliyat edilmiş. Ameliyatta hayati risk yaşanmasın diye beyin tümörünün riskli bölgeleri bırakılmıştı. İlk ameliyat sonrası bırakılan tümör kısmında büyüme saptadık. Bizim tavsiyemiz ve hasta yakınlarının isteğiyle bu riskli bölgedeki tümörlerin çıkarılması yönündeydi. Biz de ileri teknoloji kullanarak ve cerrahi tecrübemizle riskli bölgedeki tümör dokusunu çıkarmak için gerekli hazırlıkları yaptık. Ameliyat sonucunda tespit ettiğimiz tümör dokusunu tamamen çıkardık ve hastamızı sağlıklı bir şekilde kliniğe alarak takiplerini yaptık. Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Bir aksilik olmadığı taktirde hastamızı en kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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        “TÜMÖR YAŞAMSAL DOKULARA YAPIŞIKTI”

        Ameliyat süreciyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Önen, “Ameliyat ortalama 3 saat kadar sürdü. Ameliyatın riski; lokalizasyon, yani tümörün bulunduğu bölgenin yaşamsal dokulara yapışık olmasıydı. Ameliyat sonrasında kuvvet kaybı, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu gibi ciddi riskleri barındırıyordu. Tümör dokusunu çıkarmadığımız taktirde bu tümörler yavaş da olsa büyüme eğilimdeydi. Ayrıca bu hastamızdaki tümörünün bir diğer özelliği kemikleşme potansiyeli taşımasıydı. Yani çıkardığımız tümör dokusu, yapı gereği vücuttaki diğer kemik dokularına benzer şekilde sertleşip, kemikleşiyor (kalsifiye oluyor). Bu tür tümörlerin çıkarılması normal tümörlerin çıkarılmasından çok daha zor oluyor. Çünkü diğer dokulara hasar verme ihtimaliniz daha da artıyor. Bu açıdan çok dikkatli bir şekilde ve beyin dokusuna zarar vermeden çıkarmanız gerekiyor. Ama başarılı bir şekilde sağlıklı dokulara zarar vermeden tümörü çıkarmayı başardık” dedi.

        ÇOCUKLARDA ANİ GELİŞEN GÖRME BOZUKLUĞU, KASILMA VE BAŞ AĞRISINA DİKKAT!

        Çocukluk çağı tümörlerine karşı aileleri temkinli olmaları konusunda uyaran Önen, "Çocuklarda ani gelişen görme bozukluğu, nöbet tarzı şuur bozuklukları ve kasılma tarzı bulguların bir anda ortaya çıkması, hastayı uykudan uyandıran tanımlanamayan baş ağrısı gibi semptomların görülmesi durumunda ailelerin mutlaka doktora müracaat etmelerinde fayda var” diye konuştu.

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