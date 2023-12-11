Eski kimlikler ne zaman değişecek? Çipli kimlik ne zaman değişecek? Merak edilen soruların cevabı 2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2023 itibarıyla banka işlemleri için çipli kimlik zorunlu hale getirildi. İşte yeni yıla son 20 gün kala kimlik değişimiyle ilgili merak edilenler...