İstanbul'da olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında, Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan 37 yaşındaki ünlü oryantal Didem Kınalı, dolaşmaya başladı.

70 BİN TL'LİK TELEFONU KAPKAÇ YAPTILAR

O esnada kapüşonlu 2 kapkaççı, Kınalı’yı takip etmeye başladı. Bir süre takip eden şüpheliler, Kınalı evine gireceği esnada elindeki 70 bin lira değerinde cep telefonunu kapkaç yaptı.