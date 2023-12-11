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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var! - Şanlıurfa haberleri

        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!

        Şanlıurfa'da, husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada, tabanca ile vurulan 31 yaşındaki Tahsin Yılan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:51
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        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
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        Şanlıurfa'da olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI VAR

        DHA'da yer alan habere göre kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan (31) ile 3 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yılan, kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
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