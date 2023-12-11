Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
Şanlıurfa'da, husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada, tabanca ile vurulan 31 yaşındaki Tahsin Yılan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'da olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI VAR
DHA'da yer alan habere göre kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan (31) ile 3 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yılan, kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.