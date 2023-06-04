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Tarım ve Orman Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Tarım ve Orman Bakanı'nı açıkladı! İşte yeni Tarım ve Orman Bakanı'nın biyografisi

Tarım ve Orman Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Tarım ve Orman Bakanı'nı açıkladı!

Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabine, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Söz konusu kabinede yeni Tarım ve Orman Bakanı olarak İbrahim Yumaklı atandı. En çok merak edilen isimlerinden biri olan İbrahim Yumaklı'nın kim olduğu ise merak ediliyor. İşte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı biyografisi...

Giriş: 04.06.2023 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?" sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte yeni Tarım ve Orman Bakanı'na getirilen isim merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının akabinde yeni Kabine’de hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Böylelikle yeni Tarım ve Orman Bakanı da belli oldu. 

  • TARIM VE ORMAN BAKANI KİM OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı'nı açıkladı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu. Bugünden itibaren kabinede yeni Tarım ve Orman Bakanı olarak İbrahim Yumaklı yer alacak.

  • İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

    1969 Yılında Kastamonu'da doğan İbrahim Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

    İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

    2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

     

    Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapmış olup, 7 Nisan 2022 Perşembe Günü yayınlanan Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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