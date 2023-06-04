"Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?" sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte yeni Tarım ve Orman Bakanı'na getirilen isim merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının akabinde yeni Kabine’de hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Böylelikle yeni Tarım ve Orman Bakanı da belli oldu.