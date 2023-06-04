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Gençlik ve Spor Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Gençlik ve Spor Bakanı'nı açıkladı! Osman Aşkın Bak kimdir?

Gençlik ve Spor Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Gençlik ve Spor Bakanı'nı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni duyurdu. Kabinenin açıklanmasının akabinde en çok merak edilen bakanlıklardan biri olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na kimin getirildiği de belli oldu. İşte yeni Gençlik ve Spor Bakanı...

Giriş: 04.06.2023 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Gençlik ve Spor Bakanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte yeni Gençlik ve Spor Bakanı merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni Kabine’de hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Böylelikle yeni Gençlik ve Spor Bakanı da belli oldu.

  • GENÇLİK VE SPOR BAKANI KİM OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı'nı açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi duyurdu. Bugünden itibaren kabinede yeni Gençlik ve Spor Bakanı olarak Osman Aşkın Bak yer alacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Aşkın Bak'ı yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirdi.

  • GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

    11 Ekim 1966 doğumlu olan Osman Aşkın Bak, Türk makine mühendisi ve siyasetçidir.

    Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966 tarihinde İstanbul'un Üsküdar semtinde doğdu. Aslen Rizeli olan Bak, lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.

    İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevleri ile federasyonlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu.

    12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi.

    NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

    Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca ve Farsça biliyor.

    65. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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