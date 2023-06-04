YENİ ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ KİMDİR?
Bartın / Ulus - 1971, Ali Rıza, Behiye.
Yılmaz Tunç 1 Şubat 1971, Ulus, Bartın'da dünyaya geldi. Türk siyasetçi olan Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır.
Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM 23, 24, 25 ve 26. Dönem Bartın Milletvekililiği görevlerinde bulunmuştur.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. AK Parti grup başkanvekilidir.
Evli ve üç çocuk babasıdır. 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yeni Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiştir.