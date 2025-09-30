Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım ve balıkçılık yatırımına IPARD III Programı desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım ve balıkçılık yatırımına IPARD III Programı desteği

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 10'uncu başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirerek, "Çağrı ilanının destek bütçesi 50 milyon Euro olarak belirlendi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:54
        Tarım ve balıkçılık yatırımına IPARD III Programı desteği
        Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın 10'uncu başvuru çağrı ilanı yayımlandı.

        Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, IPARD III Programı'nın 10'uncu başvuru çağrı ilanının bugün itibarıyla "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirinden yayımlandığını belirtti.

        Destek bütçesine ilişkin bilgi veren Yumaklı, "IPARD III Programı'nın 10'uncu çağrı ilanının destek bütçesi 50 milyon Euro olarak belirlendi. Çağrı kapsamında süt, et, yumurta, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesine, süt toplama merkezlerine, soğuk hava depolarına yönelik yatırımlara destek verilecek. Böylece 188 milyon avro bütçeli IPARD III Programı'nın 2025 yılı çağrı takvimi tamamlanmış oldu" değerlendirmesinde bulundu.

        Yumaklı, mikro, küçük veya orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüzel ve gerçek kişilerin başvuru yapabileceği çağrıda yüzde 50-75 hibe desteği verileceğini bildirerek, TKDK tarafından 2011'den bu yana uygulanan IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmayı, üretim ve insanı merkezine alan, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürüttüklerini belirtti.

        Girişimcilere, üreticilere ve yatırımcılara sağladıkları desteklerle AB standartlarında tesisleri Türkiye'ye kazandırdıklarını aktaran Yumaklı, "Bu tesislerle ihracatımızı artırıyor, insanımıza yerinde istihdam imkanı oluşturuyoruz. Uyguladığımız programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan yerinde işleme ve pazarlamayı desteklemeye ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        "BUGÜNE KADAR GİRİŞİMCİLERE 96,9 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ VERİLDİ"

        Yumaklı, IPARD kapsamında bugüne kadar 26 bin 477 tesis ve projeyi ülkeye kazandırarak, girişimcilere reel fiyatlarla 96,9 milyar lira hibe desteği verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu desteklerle yaklaşık 205,7 milyar liralık yatırım hayata geçirilerek 105 bini aşkın kişiye istihdam sağlanmıştır. IPARD Programı kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılıyor. 14 bin 340 genç yatırımcıya 64,9 milyar lira hibe desteği verilirken, 7 bin 69 kadın yatırımcıya 31 milyar lira hibe desteği verilmiştir. IPARD III Programı'nın ilk uygulama yılı olan 2024'te bugüne kadar desteklenmeye hak kazanan proje sayısı 1806'ya, hibe desteği 11,6 milyar liraya ve bu yatırımların hayata geçmesiyle oluşacak yatırım tutarı 18,4 milyar liraya ulaşmıştır."

