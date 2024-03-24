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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu Ramazan ayı fırsatları: 24 Mart-14 Nisan 2024 Tarım Kredi Kooperatif market indirimli fiyatlar - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market 24 Mart-14 Nisan 2024 indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu indirimli ürünleri gündemdeki yerini aldı. Tarım Kredi Marketlerde 14 Nisan 2024'e kadar 'Sabit Fiyatlarla Doldur Sepeti Paylaş Bereketi' sloganıyla satışa çıkan ürünler belli oldu. Tarım Kredi Marketlerde Ramazan ayına özel onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla satışa raflardaki yerini aldı. İşte, yeni Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan ayına özel indirimli ürünler fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:51
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          Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Ramazan ayına özel kampanyalar alıcılarıyla buluştu. Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenler için Tarım Kredi Market aktüel ürünlerini bir araya getirdik. İşte, 14 Nisan'a kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

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