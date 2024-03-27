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Sosyal medya platformları, kullanıcılarını eğlendirmesinin yanı sıra farklı akımları da ortaya çıkarma konusunda oldukça etkili. Son zamanlarda özellikle TikTok’ta popüler hale gelen ‘mob wife’ akımı da bunlardan biri. Peki bu akım neden milyonlarca kişiye ulaştı, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola’nın bile kulağına gitti?

Aslında bu akımın ismini Türkçe’ye çevirirsek her şey ortaya çıkıyor: Mafya üyesinin karısı.

Sosyal medyada ‘mob wife’ etiketiyle paylaşılan içeriklerde, genellikle film ya da dizilerde mafya üyelerinin eşlerini canlandıran karakterlerden esinlenilmiş.

GÖSTERİŞLİ VE ABARTILI PARÇALAR The Sopranos dizisinde Adriana La Cerva (Drea de Matteo) Bu tarz içeriklerde, genellikle gösterişli kıyafetler, abartılı mücevherlerle yüksek yaşam standartlarına vurgu yapılıyor. Ayrıca, paylaşımlarda kişiler güçlü, kararlı ve özgüven sahibi olduğunu vurguluyor. Yakın zamana kadar, minimalist, sade ve temel parçalara dayanan görünümlerden oluşan ‘sessiz lüks’ kavramı ‘influencer’lar tarafından kullanılıyor, ilham veriyordu. ‘Old money’ ya da ‘quiet luxury’ akımlarında göze batmayan fakat binlerce lira değerinde olan kıyafetler, göz alıcı ama sade aksesuarlarla bir araya getiriliyordu. Kıyafetlerde logo gözükmese dahi ‘kalite’, metrelerce öteden anlaşılıyordu. Bu akımlarda zamansız parçalar lüksü sadece fısıldıyor ama ‘ben buradayım’ demiyordu… Buna karşın, ‘mob wife’, görünümü çok daha maksimalist bir görünüm oluşturuyor. Çok daha ışıltılı, şatafatlı ve göz kamaştırıcı. Saç, makyaj, kıyafet, tırnaklar kısacası her şey abartı...

FRANCIS FORD COPPOLA’YA BİLE YORUM YAPTIRAN TIKTOK AKIMI The Gotfather filminde Kay Adams (Diane Keaton) ve Michael Corleone (Al Pacino) Sosyal medya akımlarının ne kadar güçlü olduğuna bir örnek mob wife. Godfather (Baba) filmlerinin ünlü yönetmeni Francis Ford Coppola’nın dahi akım hakkında paylaşımı var. REKLAM Coppola Instagram üzerinden “Mob wife trendinin geri döndüğünü duydum...” yazdı ve Talia Shire’ın canlandırdığı Vito ve Carmela Corleone'nin en küçük çocuğu Connie Corleone’nin görünümünü “Hoş bir İtalyan prensesi” olarak tanımladı. Diane Keaton’ın canlandırdığı Kay karakterinin stiline ilham kaynağı olarak ise eşi Eleanor’u gösterdi.

SOPRANO AİLESİ’NİN KADINLARI İLHAM OLDU The Sopranos dizisinde Tony Soprano (James Gandolfini) ve eşi Carmela Soprano (Edie Falco) Milyonlara ulaşan moda akımında mafya babası Tony Soprano’nun ve Soprano Ailesi’nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan The Sopranos dizisindeki ‘kadın’ karakterlerden ilham alınmış… Örnek olarak Tony Soprano'nun karısı Carmela Soprano’yu veya Christopher Moltisanti’nin partneri Adriana La Cerva’yı gösterebiliriz.

NASIL MOB WIFE OLUNUR? Jennifer Lopez ve Jennifer Coolidge Peki bu akıma nasıl ayak uydurabiliriz? ‘Mob wife’ görünümünün başlangıç noktası genellikle tamamen siyah basit bir kıyafet. Bu kıyafet gösterişli suni kürkler, büyük takılar, botlar ve hatta bazı hayvan desenli aksesuarlarlarla kombinleniyor. Dümdüz simsiyah bir bluz ve pantolon giydiniz diyelim… Buraya kadar her şey oldukça sade değil mi? Ancak kürklü bir ceket, avangart bir eşarp, kocaman gözlükler, büyük halka küpeler, logolu pahalı çanta, dikkat çekici ‘kırmızı gibi koyu renk ruj’ içeren makyajla, abartılı bir fön veya topuz saçla bir anda ‘mob wife’ stiline göz kırpabilirsiniz. REKLAM Eskiden belki kombinde tek bir ‘yıldız’ parçaya yer verilirken şimdi kombindeki her parça birer ‘yıldız’ ve hepsini bir arada kullanmakta sorun yok...

SESSİZ LÜKSÜN ÖNÜNE NASIL GEÇTİ? Hailey Bieber Geçtiğimiz yılın ‘sessiz lüks’ trendinin hiçbir zaman geniş kitlelere yönelik bir trend olmadığını söyleyebiliriz. Elbette, ilham alması kolay ancak bu akıma tam anlamıyla uymak biraz cep yakıyor. Mob wife ise zenginliğe işaret ediyor gibi görünse de aslında çok daha erişilebilir. Zira ikinci el ya da orta kalite dükkanlardan akıma uygun parçalar bularak kombin yapmak mümkün. Bu nedenle moda yazarları, mob wife estetiğini, ‘sessiz lüks’ akımındaki ürünlerin yüksek fiyat etiketine karşılık olarak çıkmış olabileceğini söylüyor.

‘SUÇUN CAZİP GÖSTERİLMESİ’ TARTIŞMA KONUSU Scarface (Yaralı Yüz) filminde Tony Montana (Al Pacino) ve Elvira Hancock (Michelle Pfeiffer) TikTok’ta 100 milyondan fazla görüntülenme alan ‘lüksün en belirgin hali’ olan akım çok tutsa da bir kesim tarafından eleştiriliyor. Bunun nedeni ise organize suçun cazipleştirilmesi. REKLAM Eleştirenler, bu tür akımların kişiyi gerçeklikten kaçışa teşvik edebileceğini savunuyor. Dahası ‘mafya üyesi’ gibi suçluların gerçek yüzünün göz ardı edildiğini savunuyor. Gerçek mafya hayatının şiddet, suç ve acımasızlıkla dolu olduğu gerçeği, bu tür romantize edilmiş içeriklerde genellikle unutuluyor. Bazıları da 1999-2007 yılları arasında Amerikan HBO televizyonunda yayınlanan The Sopranos dizisinin 25. yıl dönümüne denk gelen bu trendin zamanlamasının şüpheli olduğunu düşünüyor.

VERDİĞİ ‘HİSSE’ KARŞI KOYULAMIYOR The Sopranos dizisinde Tony Soprano (James Gandolfini) ve eşi Carmela Soprano (Edie Falco) Bir anda patlak veren TikTok trendleri hızlı gidişiyle de ünlü. Muhtemelen sosyal medyadaki içerik üreticileri kısa süre sonra kendilerine yeni akımlar bulacak. Kabul edelim ki leopar desenli kürk mantolar, bahar aylarında gardıroplara kaldırılacak. Bu nedenle bu kısa süreli trend, normalde tercih edilemeyecek kıyafetleri, aksesuarları giyinip kuşanmak için bir fırsat Sessiz lüks trendinin yükselişine ilişkin argümanlardan biri, hayat pahalılığında varlıklı kişilerin servetini ‘gizleme çabası’ olarak gösteriliyordu. Şimdi de belki orta halli kadınlar varlıklı görünmek istemelerinden dolayı bu akıma sıcak bakıyor. Bir kot pantolon ve tişört her ne kadar rahat olsa da kırmızı ruj ve leopar desenli paltonun verdiği ‘lüks’ hisse karşı koyulamıyor. *Haberin görselleri Shutterstock, Reuters, AP ve TikTok'tan servis edilmiştir.