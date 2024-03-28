Beşiktaş'ta 'U' dönüşü yapan araca çarpan motosikletli Semanur yaşam savaşı veriyor
Beşiktaş'ta, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan A.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Hafif ticari aracın şoför kapısına çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu(25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu'nun yaralı şekilde yerdeki hali ve hafif ticari araç sürücüsü A.Ö. görülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.