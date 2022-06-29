Tarihi taşınma için geri sayım

HABERTURK.COM

1930'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarihinde ilk defa merkezini Ankara dışına taşımaya hazırlanıyor.

İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak 60 katlı Merkez Bankası Kulesi'nde inşaat hızla devam ederken Banka da ilgili birim yöneticilerine yolladığı mesajla çalışanların 5 Temmuz'a kadar nakil tarihlerini bildirmelerini istedi.

Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yollanan mesajda öğrenim çağında çocuğu olan çalışanların nakil tarihinin 1 Eylül 2022, olmayanların ise 30 Eylül 2022'ye kadar belirleneceği bilgisi verildi.

İDARE MERKEZİ'NDE 2.118 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Merkez Bankası 2021 Faaliyet Raporu'na göre bankanın geçen yıl sonu itibarıyla 3.623 çalışanı bulunuyor. Bunların yüzde 58.46'sı yani 2.118 kişi ise İdare Merkezi'nde çalışıyor. Dolayısıyla Ankara'dan İstanbul Finans Merkezi'ne taşınma 2.118 kişiyi ilgilendiriyor. Merkez taşınsa da Ankara'daki mevcut çalışanların tamamının mı İstanbul'a kaydırılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yine de çalışanların büyük çoğunluğunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

11 Haziran 1930'da TBMM tarafından kabul edilen ve 30 Haziran 1930'da Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası Kanunu'nun 3. maddesinde "Bankanın merkezi Ankara'dır. Umumî heyet ve idare meclisi içtimaları Ankara'da yapılır" deniliyordu. Şu anda geçerli olan Merkez Bankası Kanunu'nun 2. maddesinde de halen Bankanın merkezi Ankara olarak belirtiliyor. Taşınma işlemlerinin resmen başlamasına paralel bu maddenin değiştirilmesi bekleniyor.

BDDK VE SPK OFİSLERİ DE OLACAK

Ümraniye'de yer alan İstanbul Finans Merkezi (İFM) tamamlandığında Merkez Bankası dışında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri de projede yer alacak.

75-100 BİN ÇALIŞAN BULUNACAK

İFM sitesinde yer alan bilgilere göre projede 1.4 milyon metrekare ofis alanları, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik konferans merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark yer alacak. Tamamlandığında İFM'de günlük ortalama 75 ila 100 bin arasında çalışanı ağırlayacak.

EN YÜKSEĞİ TCMB BİNASI

Yaklaşık 300.000 metrekare inşaat alanına sahip, 60 katlı TCMB Kule, İFM'nin verdiği bilgiye göre Türkiye'nin en yüksek binası olacak. Binada ofislerin yanında konferans salonu, müze, kütüphane, restoran, spor alanları ve kış bahçeleri gibi çeşitli fonksiyonlar bulunacak.

SÜREÇ RESMEN 2009'DA BAŞLADI

İlk olarak 2007'de İstanbul'un Londra, New York gibi merkezlerle rekabet edebilmesi için bir finans merkezi kurulması projesi açıklandı. 2009 yılında ise İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece süreç resmen başlamış oldu.

Fotoğraf: AA

TVF 1.6 MİLYAR LİRAYA ORTAK OLDU

İFM'nin ilk olarak 2016'da tamamlanacağı açıklanmıştı. Ancak ihale ve inşaat sürecindeki aksaklıklarla bu tarih 3 defa ertelendi. Son olarak 2022'de projenin tamamlanacağı açıklandı. Türkiye Varlık Fonu, Eylül 2019'da 1.3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan projenin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını proje, hafriyat, arsa bedelleri ve bugüne kadar tamamlanan inşaat maliyetleri dahil olmak üzere 1 milyar 670 milyon TL karşılığında devraldığını duyurdu.

YÜZDE 81'İ TAMAMLANDI

Son olarak AA, 11 Haziran tarihli haberinde İFM'nin yüzde 81'inin tamamlandığını ve kısa süre içerisinde kiralamaların başlamasının beklendiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

YASA MECLİSTEN GEÇTİ

Bunun yanında geçtiğimiz hafta İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve ardından yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre İFM'de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya ait olan ve imar planında belirlenen fonksiyonlar doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç olmak üzere umumi hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek.

KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET

İFM'nin faaliyete geçtiği ilk dönemde, taşınmaları teşvik etmek ve İFM'yi küresel ölçekte rekabetçi kılmak amacıyla katılımcı belgesi almış finansal faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022-2031 yılları arasında elde edilen kazançlar için Kurumlar Vergisi indirim oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.