Tansiyon yükseliyor: İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
İsrail-Hamas çatışmaları 13. gününde devam ederken İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu bildirdi
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İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafına dün atışlar yapıldığı belirtildi.
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Bu atışlara karşılık İsrail ordusunun Hizbullah mevzilerini vurduğu, hedefler arasında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasının da bulunduğu kaydedildi.
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Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah da İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü açıkladı.
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HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Hizbullah'tan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
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Açıklamada Hizbullah üyesi Taha Abbas ve Ali Muhammed Mermer'in Lübnan'ın güneyindeki Aytarun bölgesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda öldüğü belirtildi.
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Hizbullah dün de ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmada bir üyesinin öldüğünü açıklamıştı.
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Lübnan İsrail sınırındaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12'ye yükseldi.
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İSRAİL-LÜBNAN SINIRI ISINDI
İsrail-Filistin çatışması Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.