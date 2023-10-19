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        Haberler Dünya SON DAKİKA HABERİ: İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı dünyanın dört bir yanında protesto edildi

        İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı dünyanın dört bir yanında protesto edildi

        17 Ekim akşamı İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırı sonucu en az 471 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından dünyanın dört bir yanında binlerce kişi sokaklara çıkarak İsrail'in saldırısını protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:51
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          17 Ekim akşamı İsrail'in Gazze'deki içinde hastaların olduğu hastaneye saldırması dünya çapında öfke yarattı.

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          Hastane saldırısında en az 471 kişi hayatını kaybetti, İsrail saldırıdan sorumlu olmadıklarını iddia etti.

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          İsrail-Hamas çatışmaları ve Gazze'deki hastane saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında binlerce Filistin'e destek için insan sokaklara çıktı.

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          ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Lübnan, Kuveyt, Mısır, Yemen ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülkede Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

        • 5

          Londra'da başbakanlığın önünde toplanan binlerce protestocu hastane saldırısına tepki gösterdi. Göstericiler, "Gazzedeki soykırımı durdurun", "Hemen şimdi ateşkes" ve "Savaşa son" yazılı pankartlar taşıyarak, "Utan Netanyahu", "Filistin özgür olacak" sloganları attı.

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          Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan binlerce kişi Filistine destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

          Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanında toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

        • 7

          İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI

          Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



        • 8

          Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısına baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

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          Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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          Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

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          Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Elmacı
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