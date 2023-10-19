Gazze'deki hastane saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti! ABD: İsrail saldırıdan sorumlu değil

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İsrail-Hamas çatışmaları 13. gününde devam ediyor...

İsrail'in 17 Ekim akşamı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 471 kişi hayatını kaybetti, 342 kişi yaralandı. Dünyanın dört bir yanında İsrail'in saldırısı protesto edilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere birçok İsrailli yetkili saldırının sorumlusu olmadıklarını iddia etti. Dün İsrail'i ziyaret ABD Başkanı Joe Biden da saldırıya "patlama" dedi ve "Karşı taraf yapmış gibi duruyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze'deki hastane saldırısından önce hiçbir uyarı yapılmadığı kaydedildi.

REKLAM Çatışmaların 13. gününde bilinmesi gerekenler neler? ABD: HASTANE SALDIRISINDA SORUMLULUK İSRAİL'DE DEĞİL ABD, Gazze'de hastaneye yapılan saldırıda İsrail'in sorumlu olmadığını belirten bir değerlendirme yayınladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, "Patlama muhtemelen Filistin İslami Cihad tarafından gerçekleştirildi, hatalı bir roket veya füze fırlatılmasından kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi.

Pentagon, İsrail'in sorumluluğu olmadığını söyledi ve "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir." açıklamasında bulundu.

Gazze'deki hastane saldırısında 471 kişinin öldüğünü ve 314'ten fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Filistinli yetkililer, İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı, İsrail ise olayın Filistin İslami Cihad grubunun başarısız roket fırlatmasından kaynaklandığını öne sürdü.

REKLAM SUNAK İSRAİL'E GİDİYOR İngilere Başbakanı Rishi Sunak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek üzere bugün İsrail'e gidiyor. Sunak görüşmelerinde, insani yardımların ulaştırılmasına ve bölgede mahsur kalanların çıkışına olanak sağlamak amacıyla Gazze'ye giden rotanın mümkün olan en kısa sürede açılması için çalışacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Gazze'ye giden Refah Sınır Kapısının açılmasını kabul ederek 20 kamyonun insani yardım taşımasına izin verdi.

Çarşamba günü konuşan Joe Biden, İsrail'in, insani yardımın Hamas tarafından başka amaçlara yönlendirilmemesi koşuluyla, 11 günlük tam ablukanın ardından Mısır-Gazze sınırının yiyecek, su ve tıbbi malzeme dağıtımına açılmasına izin vermeyi kabul ettiğini söyledi. kendi kullanımı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'deki Filistinlilere yardım sağlanmasının gerektiğini belirtti.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. İngiltere çekimser kaldı.

Hamas'ın Batı Şeria'daki siyasi lideri, İsrail'in 24 saatlik ateşkesi kabul etmesi halinde grubun bazı rehineleri serbest bırakacağına inandığını söyledi. Şeyh Hasan Yusuf, Globe and Mail'e verdiği bir röportajda, Hamas'ın kadınları ve çocukları rehin tutmadığını iddia etti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.