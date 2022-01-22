İsveç'ten TOGG'a rakip geldi!

İsveçli otomobili üreticisi Volvo'nun XC40 Recharge modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın 2025 yılına dek otomobil üretiminin yüzde 50'sinin tamamen elektrikli ve geri kalanın ise hibrit modellerden oluşmasını, 2030'a gelindiğinde ise satılan tüm otomobillerin tamamının elektrikli olması hedefinin bir parçasını oluşturan otomobil, gelecekte üretilecek tam elektrikli Volvo'ların da ilki olma özelliğini taşıyor.

Otomobili hakkında açıklamalarda bulunan Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, "Tamamen elektrikli otomobiller üreteceğimiz 2030 yılı ve bütün operasyonlarımız ile iklim nötr bir marka olacağımız 2040 yılı hedeflerimiz için emin adımlarla ilerleyişimize XC40 Recharge ile başlıyoruz" dedi.

MOTOR KAPUTUNUN ALTINDA İKİNCİ BAGAJ VAR

Volvo’nun kompakt SUV modeli XC40'ın tamamen elektrikli versiyonu olan XC40 Recharge, Volvo Cars’ın Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerinde üretiliyor. Standart versiyona göre tasarım olarak ön ızgarası ile ayrışan elektrikli otomobil, motorun soğutma ihtiyacı olmadığı için ızgara yerine gövde renginde kapalı bir tasarım ile geliyor.

Otomobil, içten yanmalı bir motora sahip olmadığı için, ön kaputun altındaki 'frunk' olarak adlandırılan alan ikinci bir bagaj olarak depolama imkanı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, XC40 Recharge, Google Android işletim sistemi ve Google Maps gibi uygulamalar, Pilot Assist sürücü destek sistemi, City Safety, BLIS, Cross Traffic Alert, şerit takip sistemi, ön ve arka park sensörleri, 360 derece kamera, Harman Kardon ses sistemi, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, adaptif ve viraj aydınlatmalı LED farlar, otomatik ve ayak ile kontrol edilebilen bagaj kapağı gibi donanımları ise standart olarak sunuyor.

Öte yandan, araçtaki piller, otomobilin gövde yapısının ortasına yerleştirilmiş bir güvenlik kafesi ile korunurken, pillerin otomobilin zeminine yerleştirilmesinin aracın ağırlık merkezini alçaltarak daha iyi bir yol tutuşu sağlamasına olanak tanıdığı aktarıldı.

TEK ŞARJ İLE 418 KİLOMETRE GİDİYOR

Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 beygir güç çıkışıyla 418 kilometre menzil sunuyor. Pil, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor.

Verilen bilgiye göre, otomobili DC charger dışında AC duvar prizi ya da AC wallbox ile şarj etmek de mümkün olabiliyor. Bu kapsamda, 11KwH’lık bir wallbox ile yaklaşık 7 saatte tam şarja akıma bağlı olarak ulaşılabiliyor.

XC40 Recharge, Volvo'nun 2020 yılında aldığı kararla trafikte olabilecek yaralanma ve hayat kayıplarını engellemeye yardımcı olmak amacıyla uyguladığı 180 km/s hız sınırına da sahip.

Türkiye’de tek bir donanım seviyesi ile satışlarına başlanan XC40 Recharge’ın, tavsiye edilen anahtar teslim bedeli 1 milyon 274 bin TL olarak açıklanıyor. Otomobilin satış sürecinin ise online olarak başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

YERLİ OTOMOBİLİN RAKİBİ OLACAK

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 2023 yılında satışa sunacağı ilk model de, XC40 Recharge gibi C-SUV sınıfından yer alıyor. Togg'un açıkladığı verilere göre, yerli elektrikli SUV tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip, 200 beygir ve 400 beygir olmak üzere iki farklı güç paketi ile alınabilecek.

Tercih edilen güce göre, araç dört tekerlekten çekiş yada önden çekişli olarak gelecek. Togg'un C-SUV modelinin 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 oranında şarj edilebileceği de daha önce yapılan açıklamalarda yer almıştı.