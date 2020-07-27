Bursapor, TFF 1. Lig Play-Off Yarı finalinde Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig şansını kaybetti.
Maçın ardından Bursasporlu futbolcular takım arkadaşları Özer Hurmacı'yı ihanetle suçladı. Futbolculardan Keremcan Akyüz, “Dün öyle bir olay yaşadık ki takım içinde. Herkes öğrenir zaten. Oynayıp oynamamak önemli değil. Bu kadar büyük kulübün alçakça bir hareketle sabote edilmesine inanamıyorum. İnanamıyorum. Kendi içimizden ama isim vermek istemiyorum” dedi.
Ardından Anıl Karaer ise, "Buraya kadar çok zor şartlarda geldik. Bize inanan taraftarlarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüz. Dün akşam bir olay yaşadık. Özer Hurmacı oynamadığı için dün akşam kampı terk etti. Bu bize yapılmış bir ihanettir" açıklamasında bulundu.
Bu açıklamaların ardından Özer Hurmacı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Allah biliyor gerçeği. Kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş. O yükü de kaldırırım" ifadelerini kullandı.
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