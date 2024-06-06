Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Ankara'da fırtına reklam tabelasını devirdi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Ankara'da fırtına reklam tabelasını devirdi: 1 ölü

        Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanağın etkisiyle yol kenarında bulunan reklam panosu otobüs durağına devrildi. Olay sırasında iddiaya göre yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 20 yaşındaki Ayşe Yavuz ve bir kişi reklam panosunun altında kaldı. Yavuz, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 06.06.2024 - 23:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da fırtına can aldı: 1 kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Menderes Mahallesi, Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi.

        Kentte etkili olan fırtına ve sağanak yağmurdan korunmak isteyen Ayşe Yavuz ve kimliği bilinmeyen bir kişi, cadde üzerindeki otobüs durağına sığındı.

        Durağın arka tarafında bulunan reklam panosu fırtınanın etkisiyle durağın üzerine devrildi. Bu sırada durakta bekleyen 2 kişi, reklam panosunun altında kaldı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Durakta bulunan diğer kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Durakta, olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Reklam panosu ise AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraflar, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Habertürk Anasayfa