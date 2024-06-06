Ankara'da fırtına reklam tabelasını devirdi: 1 ölü

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Olay, saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Menderes Mahallesi, Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi.

Kentte etkili olan fırtına ve sağanak yağmurdan korunmak isteyen Ayşe Yavuz ve kimliği bilinmeyen bir kişi, cadde üzerindeki otobüs durağına sığındı.

Durağın arka tarafında bulunan reklam panosu fırtınanın etkisiyle durağın üzerine devrildi. Bu sırada durakta bekleyen 2 kişi, reklam panosunun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Durakta bulunan diğer kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Durakta, olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Reklam panosu ise AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğraflar, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.