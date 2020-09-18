Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv endüstrisindeki işbirlikleri kapsamında, markalar rakiplerinin geliştirdiği otomobilleri kendi logoları ile satabiliyor.

Bunun son örneği Japonya'dan geldi. Toyota'nın yeni TNGA ismi verilen altyapıda geliştirdiği RAV4 ve Corolla modelleri, Suzuki tarafından markanın kendi logosu ile yeniden tanıtıldı.

Corolla station wagon modelini Swace ismi ile satışa sunmaya hazırlanan Suzuki, otomobilin ızgarası, led farları ve tamponlarını yeniden elden geçirdi.

İç mekanda ise hemen hemen hiç bir değişiklik yapmayan Japon üreticisi, Toyota'nın direksiyon simidinin üzerine kendi logosunu koyarak rekabete dahil olacağını göstermiş durumda.

Swace modelinde Toyota'dan alınan 1.8 hibrit üniteyi kullanan Suzuki, bu motoru yine Toyota'da olduğu gibi CVT otomatik şanzıman ile satışa sunacak.

Avrupa pazarında satışa sunulacak otomobilin fiyatı henüz açıklanmış değil. Fakat, donanım özelliklerinde yapılacak değişiklikler ile Swace'in Corolla'dan daha ucuz olması bekleniyor.

SUV'U DA KLONLADI

Suzuki kısa bir süre önce de, Toyota RAV4'ün ikiz kardeşi Across'u tanıtmıştı. Swace'in aksine, ön yüzü ile RAV4'ten ayrılan Across, 2.5 litrelik hibrit motor ile yakında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Aracın, RAV4'ün aksine sadece kablo ile şarj edilebilir bir hibrit sistem ile bayilerde yerini alacağı da verilen bilgiler arasında.

Edindiğimiz bilgiye göre, Suzuki logolu Toyota modellerinin yakın bir gelecekte Türkiye'ye gelmesi planlanmıyor.

2019'DA ANLAŞMIŞLARDI

2019 yılında işbirliği açıklayan Toyota ve Suzuki, sermaye ortaklığına gitmişti.

Anlaşma kapsamında Toyota Suzuki'nin yüzde 4.9'unu alırken, Suzuki de Toyota'ya 454 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.