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Suzuki Türkiye, Covid-19 önlemleri çerçevesinde müşterilerine garanti süreleri ile ilgili yeni uygulama başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, pandemi sürecinde servislere uğrayamayan ve garanti süreleri dolan Suzuki müşterilerinin otomobil ve motosikletleri için ek garanti süresi tanındığı bildirildi.

Bu kapsamda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında garantisi dolmuş ve servise getirilememiş Suzuki markalı otomobil ve motosikletlerin, 18 Temmuz 2020 tarihine kadar garanti kapsamına alındığı kaydedildi.

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